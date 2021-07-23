Электробусы стали ездить по пешеходным дорожкам в парке Победы

Фото: ForPost

Маленькие электробусы, которые курсируют между остановкой общественного транспорта и пляжем в парке Победы, теперь ездят не по проезжей части, а прямо по пешеходным аллеям. Об этом пишет новостной портал ForPost – в редакцию издания с жалобами на такое нововведение обратились несколько человек.

«Они гоняют по аллее, где ходят люди. Иногда даже сигналят и просят уступить им дорогу, даже скорость не сбавляют. Это полноценные транспортные средства. Я опасаюсь, что они могут задавить кого-то», — рассказал Андрей.

Изменения в схеме движения вызваны тем, что автомобильная дорога, по которой раньше ездили небольшие автобусы, теперь на ремонте. В итоге пляжный транспорт переместился на парковые дорожки, по которым гуляют, в том числе дети и старики – они могут не услышать сигналы и попасть под колёса.

ForPost отметил, что три дня пытался получить разъяснение от «Парков и скверов», как должны передвигаться такие транспортные средства в зоне парков, но на телефонные звонки никто не ответил.

В издании отметили, что также три дня обращались в пресс-службу Департамента городского хозяйства и лично к директору ведомства Евгению Горлову, но ответов не получили.