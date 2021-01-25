Электрокабели в Парке Победы проложили зигзагом под тротуарами — Горлов

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Регулярные проблемы с освещением недавно отремонтированного Парка Победы связаны с некачественным проведением работ по прокладке электрических кабелей подрядчиком. Об этом на аппаратном совещании в Правительстве города 25 января сообщил директор Департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «В процессе эксплуатации некачественно выполненной работы линия рвётся. Постоянно сами в рамках эксплуатации вскрываем, её ремонтируем. Соответственно, формируем претензионную работу в отношении предыдущего подрядчика. Очень некачественно выполнена система освещения».

По словам Евгения Горлова, такой ремонт приходится делать еженедельно.

ЕВГЕНИЙ ГОРЛОВ, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя:

«– Он проложен не последовательно по зелёной зоне от опоры к опоре, а пересекает тротуарное покрытие, зигзагообразно. Соответственно, в этом проблема и есть. Без коробов, просто кабель лежит. Нет технических пространств.

– Поднимайте акт выполненных работ и в соответствующие органы передайте, а то они долго ещё отношения с нами выясняли».

По словам директора Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, претензия по этому объекту уже сформирована и направлена подрядчику, в ближайшее время специалисты ведомства планируют обратиться в суд.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Взыскивайте полностью. Если там такое, значит, полностью требования по перекладке всех этих видов работ. Всё переделывать придётся, если это так сделано. Значит, полную стоимость считайте и всё. Если добровольно не оплачивают, есть органы, которые тоже нарушениями этими занимаются».