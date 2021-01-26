Электромеханическое оборудование для кухни. Хлеборезка

О промышленном хлебопекарном оборудовании

Для ведения домашнего хозяйства необязательно покупать дорогую технику. Большинство приборов можно заменить более дешевыми, а в некоторых случаях и более удобными приспособлениями. Например, зачем тратиться на дорогой кухонный комбайн, если можно просто-напросто заказать тестоделитель для хлеба и хлеборезка промышленная, а вместо миксера пользоваться обыкновенными венчиками. Используя этот прибор можно мгновенно приготовить жидкое тесто, соусы или смесь для омлета. Благодаря тестоделителю вы сможете тесто делить по равным порциям для будущего приготовления. Для приготовления некоторых блюд нужно использовать духовой шкаф, но существует множество рецептов пиццы или запеканок, которые можно приготовить на плите. Однако для выпечки различных пирогов, пирожков или печенья Вам все же нужно будет купить огнеупорную посуду.

Незаменимой вещью можно назвать и дуршлаг. На современном рынке представлено множество таких изделий, причем изготовлены они могут быть из разных материалов, самые распространенные – это металл или пластмасса. Разумеется, лучше отдать предпочтение дуршлагу из нержавеющей стали, поскольку такое приспособление прослужит в несколько раз дольше, чем пластмассовое. Для приготовления рагу, различных супов и бульонов можно использовать котел, но этот предмет легко заменяется эмалированной кастрюлей или кастрюлей из нержавеющей стали. Нож для картофеля/овощей можно использовать вместо картофелечистки. Но для очистки овощей все же лучше использовать специальный прибор – с его помощью Вы гораздо быстрее сможете готовить различные блюда, например, салаты. Обратите внимание, что при выборе овощечистки лучше отдать предпочтение более дорогим приспособлениям. В таком случае овощечистка поперечная наверняка прослужит намного дольше.

Если Вы не любитель яблок, тогда яблокорезка на 8 частей Вам вряд ли понадобится. Зато такой прибор значительно облегчает работу хозяйкам, которые постоянно пекут яблочные пироги или делают из таких фруктов компот. Также для приготовления или разогрева многих блюд необходимо купить сковороду. Для измельчения сухих трав можно использовать кофемолку, но эту роль может исполнить и обыкновенный хорошо заточенный нож. В целях экономии можно отказаться от машинки для чистки цитрусовых, кожуру с любимых фруктов можно легко удалить и вручную. В крайнем случае, для проведения этой процедуры также можно использовать кухонный нож.