Пекинская капуста — это отличный наполнитель для салатов, к тому же очень полезный. Ярко-зеленые листья обладают нейтральным вкусом, довольно нежные, поэтому их часто используют как основу под разные праздничные закуски. Наиболее популярными рецептами с пекинской капустой считаются салаты с ветчиной, курицей и ананасом, а также с корейской морковью и кукурузой.

Но сегодня я вам расскажу про салат из пекинской капусты и горошка. Он не перегружает желудок, отлично сочетается как с мясом, так и с рыбой либо грибами. Отдельно люблю такую закуску за легкость, ведь в ней нет ни грамма майонеза или подсолнечного масла. Всё натурально, свежо, а главное — быстро!

Как приготовить элементарный салат из пекинской капусты и горошка

Для соуса я обычно беру сметану жирностью 15–20 %. Но иногда заменяю ее обычным йогуртом без наполнителей. Такой продукт, как правило, менее калориен и более легкий по консистенции. И это однозначный плюс, особенно, перед купальным сезоном. Мне вкусно приправлять заправку укропом, ведь я его добавляю практически всюду. Но вы можете использовать любую другую зелень: будь то кинза, петрушка и или зеленый лук.

Ингредиенты

Капуста пекинская300 г Огурцы2 шт. Горошек150 г Сметана3 ст. л. Чеснок1 зуб. Укроп1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Мелко нашинкуйте пекинскую капусту. Затем нарежьте огурцы перьями. Всыпьте горошек и займитесь заправкой. В отдельной емкости смешайте сметану (йогурт), измельченный чеснок, укроп, соль с перцем по вкусу. Отправьте получившийся соус в миску с овощами и всё тщательно перемешайте.

Такая закуска будет кстати на любом столе: будь то обычный семейный ужин или праздничное застолье. Мне же достаточно быстро покрошить такой салатик и приготовить к нему тонкий лаваш с сыром. Вкуснее и полезнее перекуса просто не придумать. А вот как вырастить пекинскую капусту самостоятельно, читайте с следующей статье.