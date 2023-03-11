Элементы такелажного оборудования на судах

Под такелажем понимают общую оснастку судна, состоящую из разных компонентов. В частности, изделия для управления парусами. Выделяют бегучий и стоячий такелаж. Последний используется, чтобы фиксировать рангоутные части. Задача бегучего такелажа – уборка и постановка парусов, смена направления элементов рангоута.
В процессе развития технологий изделия менялись, становились более надежными и функциональными. Мы обратили внимание на предложения компании Р-Системс – в каталоге представлены различные элементы судового такелажа. Расскажем, что относится к ним сегодня и без каких элементов невозможно представить современное судно.
Ключевые элементы стандартного судового такелажа
Сегодня к нему относят любые приспособления, которые применяются для крепления судового такелажа и дальнейшего взаимодействия с ним. Главными компонентами остаются:
- Рымы и обухи – их используют для крепления оснастки напрямую к корпусу, либо к отдельным частям рангоута.
- Коуши – предназначены для защиты тросов от истирания в ходе его прикрепления к скобам и гакам. Производятся из высокопрочной стали, имеют несколько вариантов форм, рассчитываются на разную максимальную нагрузку и проходят оцинковку для защиты от коррозии и механических повреждений.
- Гаки – могут быть стандартными или вертлюжными. Основу их конструкции составляют носок, обушок и спинка. При оснастке грузоподъемного оборудования преимущественно применяются вертлюжные гаки.
- Талрепы – бывают открытыми и закрытыми. Оснастка на них крепится путем откручивания винтов, которые в дальнейшем закручиваются обратно во втулку.
- Скобы – используются при соединении тросов и цепей с целью их дальнейшей фиксации на корпусе и рангоуте. В зависимости от типа конструкции могут быть прямыми или изогнутыми.
- Блоки – могут быть деревянными или металлическими. В зависимости от конструкции могут состоять из корпуса, оси, одного или нескольких шкивов. Присоединяются к корпусу и рангоуту при помощи специальной подвески.
- Канифас-блоки – с помощью оковки крепятся к корпусам блоков. Их важно выбирать, исходя из диаметров шкива и троса, причем значения будут разными для канатов из стали и синтетических материалов.
- Тали – на судах используется различное оборудование, в том числе переносное, находящееся между двумя блоками.
- Гордень – обычно представляет собой одношкивный блок, однако может иметь и более сложную конструкцию.
Это не исчерпывающий перечень такелажа, используемый на судах, а лишь ключевые его элементы. В зависимости от потребностей в конкретной оснастке, так же могут использоваться, например, гини, представляющие собой многошкивные тали. Их технические характеристики рассчитываются в зависимости от веса поднимаемого груза и количества шкивов.