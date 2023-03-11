Элементы такелажного оборудования на судах

Под такелажем понимают общую оснастку судна, состоящую из разных компонентов. В частности, изделия для управления парусами. Выделяют бегучий и стоячий такелаж. Последний используется, чтобы фиксировать рангоутные части. Задача бегучего такелажа – уборка и постановка парусов, смена направления элементов рангоута.

В процессе развития технологий изделия менялись, становились более надежными и функциональными. Мы обратили внимание на предложения компании Р-Системс – в каталоге представлены различные элементы судового такелажа. Расскажем, что относится к ним сегодня и без каких элементов невозможно представить современное судно.

Ключевые элементы стандартного судового такелажа

Сегодня к нему относят любые приспособления, которые применяются для крепления судового такелажа и дальнейшего взаимодействия с ним. Главными компонентами остаются:

Рымы и обухи – их используют для крепления оснастки напрямую к корпусу, либо к отдельным частям рангоута. Коуши – предназначены для защиты тросов от истирания в ходе его прикрепления к скобам и гакам. Производятся из высокопрочной стали, имеют несколько вариантов форм, рассчитываются на разную максимальную нагрузку и проходят оцинковку для защиты от коррозии и механических повреждений. Гаки – могут быть стандартными или вертлюжными. Основу их конструкции составляют носок, обушок и спинка. При оснастке грузоподъемного оборудования преимущественно применяются вертлюжные гаки. Талрепы – бывают открытыми и закрытыми. Оснастка на них крепится путем откручивания винтов, которые в дальнейшем закручиваются обратно во втулку. Скобы – используются при соединении тросов и цепей с целью их дальнейшей фиксации на корпусе и рангоуте. В зависимости от типа конструкции могут быть прямыми или изогнутыми. Блоки – могут быть деревянными или металлическими. В зависимости от конструкции могут состоять из корпуса, оси, одного или нескольких шкивов. Присоединяются к корпусу и рангоуту при помощи специальной подвески. Канифас-блоки – с помощью оковки крепятся к корпусам блоков. Их важно выбирать, исходя из диаметров шкива и троса, причем значения будут разными для канатов из стали и синтетических материалов. Тали – на судах используется различное оборудование, в том числе переносное, находящееся между двумя блоками. Гордень – обычно представляет собой одношкивный блок, однако может иметь и более сложную конструкцию.

Это не исчерпывающий перечень такелажа, используемый на судах, а лишь ключевые его элементы. В зависимости от потребностей в конкретной оснастке, так же могут использоваться, например, гини, представляющие собой многошкивные тали. Их технические характеристики рассчитываются в зависимости от веса поднимаемого груза и количества шкивов.