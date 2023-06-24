Элеш по-татарски

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Элеш – это традиционное блюдо татарской кухни, которое пользуется огромной популярностью по всему миру, но пусть вас это не удивляет, потому как ничего подобного вы не найдете нигде! Элеш представляют собой небольшие круглые пирожки из мягкого румяного теста и с сытной, невероятно ароматной начинкой, состоящей из кубиков сочного куриного мяса и картофеля. Также некоторые кулинары добавляют мелко измельченный репчатый лук и специи.

Элеш с курицей и картошкой по-татарски

Элеш с курицей и картошкой по-татарски – это небольшие круглые пирожки, которые покорят вас своим тонким и румяным тестом, а также сытной и невероятно сочной начинкой. И если вы не знаете, как разнообразить ежедневное меню, то этот рецепт для вас!

Элеш по-татарски

Ингредиенты –+8 порц.

  • Для теста:
  • Сметана 4 ст.л.
  • Молоко коровье 6 ст.л.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Мука 450 гр.
  • Соль 1 ч.л.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Масло сливочное 50 гр.
  • Для начинки:
  • Куриное филе 300 гр.
  • Картофель 4 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Соль ½ ч.л.
  • Перец чёрный молотый ¼ ч.л.
  • Дополнительно:
  • Желток 1 шт.

Шаги 100 мин.

  1. Элеш по-татарски

    Элеш по-татарски с курицей и картошкой готовится очень просто. В чашу, удобную для вымешивания наливаем молоко и выкладываем сметану.

  2. Элеш по-татарски

    Вбиваем яйца и расколачиваем венчиком.

  3. Элеш по-татарски

    Всыпаем ½ часть муки и тщательно перемешиваем.

  4. Элеш по-татарски

    Подливаем в массу растопленное сливочное масло – мешаем.

  5. Элеш по-татарски

    Вводим разрыхлитель, соль и оставшуюся муку (пару горстей муки оставляем для дальнейшей работы с продуктом).

  6. Элеш по-татарски

    Руками замешиваем тесто на рабочей поверхности, припудренной мукой. Комок теста прикрываем салфеткой и оставляем в покое на 15 минут.

  7. Элеш по-татарски

    Не теряя времени, слой за слоем снимаем шелуху с лука, мелко нарезаем.

  8. Элеш по-татарски

    Картошку чистим, ополаскиваем и нарезаем мелкими кубиками.

  9. Элеш по-татарски

    Аналогично картофелю, измельчаем птицу.

  10. Элеш по-татарски

    Составляющие начинки смешиваем в миске с добавлением молотого перца и соли.

  11. Элеш по-татарски

    «Отдохнувшее» тесто разделяем на 4 сегмента.

  12. Элеш по-татарски

    Каждый фрагмент делим еще на две части, в соотношении 1/3 и 2/3.

  13. Элеш по-татарски

    Кусочки теста большего размера раскатываем в лепешку средней толщины.

  14. Элеш по-татарски

    В центр кладем начинку.

  15. Элеш по-татарски

    Края лепешки приподнимаем кверху, как показано на фото.

  16. Элеш по-татарски

    Прикрываем начинку маленьким кусочком теста, раскатанным в круг, скрепляем края.

  17. Элеш по-татарски

    Полуфабрикаты выкладываем на пекарскую бумагу и промазываем желтком, выпекаем при температурной отметке в 170 градусов на протяжении 60 минут.

  18. Элеш по-татарски

    Аппетитные элеши перекладываем с противня в тарелку и слегка остужаем.

  19. Элеш по-татарски

    Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Элеш по-татарски в духовке

Элеш по-татарски в духовке – это невероятно вкусная выпечка, которая представляет собой «горшочки» из бездрожжевого теста с сытной и питательной начинкой, состоящей из «серого» куриного мяса и небольших кубиков картофеля.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 600 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сметана – 5 ст.л.
  • Масло растительное – 5 ст.л.
  • Масло сливочное – 5 ст.л.
  • Вода – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Окорочки куриные – 3 шт.
  • Картошка – 4 шт.
  • Луковицы – 2 шт.
  • Масло сливочное – 8 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в чаше соединяем растопленное и остывшее сливочное масло с растительным маслом, сахаром, солью, водой и сметаной.

Элеш по-татарски

Шаг 2. В отдельную емкость просеиваем три четвертых муки, смешанных с разрыхлителем. По центру делаем лунку и вбиваем два яйца, а также переливаем смесь из масел и сметаны.

Элеш по-татарски

Шаг 3. Замес начинаем вилкой, а после переходим на ручной, при необходимости подсыпаем еще муку. Однородный комок заворачиваем в пищевую пленку либо пакет и убираем на полку холодильной камеры.

Элеш по-татарски

Шаг 4. Птицу тщательно промываем и снимаем кожицу, отделяем мясо от костей и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Элеш по-татарски

Шаг 5. Режем курицу на кубики со сторонами около двух сантиметров.

Элеш по-татарски

Шаг 6. На чуть меньшие кусочки нарезаем очищенный картофель.

Элеш по-татарски

Шаг 7. «Освобождаем» от шелухи лук и мелко нарезаем головку.

Элеш по-татарски

Шаг 8. В объемной емкости перемешиваем картошку, лук, мясо, а также соль и молотый перец.

Элеш по-татарски

Шаг 9. Охлажденную основу делим на 8 равных частей, от каждой отделяем кусочек, размером с грецкий орех.

Элеш по-татарски

Шаг 10. Крупный сегмент теста раскатываем в круг и в центр помещаем 2-3 столовых ложки начинки, сверху обязательно кладем чайную ложку сливочного масла для дополнительной сочности.

Элеш по-татарски

Шаг 11. Поверх масла кладем маленький раскатанный кусочек теста, плотно скрепляем края, смочив пальцы в воде.

Элеш по-татарски

Шаг 12. Заготовки перекладываем на противень, предварительно устеленный пергаментом. Верхушки рекомендуется промазать сливками либо растопленным сливочным маслом.

Элеш по-татарски

Шаг 13. Готовим татарскую выпечку в течение 50 минут при 190 градусах. По окончанию тепловой обработки, даем отдохнуть под полотенцем еще 10 минут.

Элеш по-татарски

Шаг 14. Элеши подаем к столу в теплом виде и незамедлительно дегустируем.

Элеш по-татарски

Шаг 15. Приятного аппетита!

Элеш по-татарски

Элеш с тестом на кефире

Элеш с тестом на кефире – это сытные круглые пирожки, пришедшие к нам из Татарстана и завоевавшие сердца миллионов. Но пусть вас это не удивляет, потому как устоять перед золотистым и слегка хрустящим тестом в сочетании с аппетитной начинкой просто невозможно!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 500 гр.
  • Кефир – 250 мл.
  • Яйца – 1 шт.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.

Для начинки:

  • Картошка – 350 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Филе куриное – 250 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Дополнительно:

  • Яйца – 1 шт.
  • Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую рабочую емкость переливаем подогретый кефир, вбиваем куриное яйцо, также добавляем растопленное сливочное масло, соду и соль – мешаем.

Элеш по-татарски

Шаг 2. Продолжая вымешивать компоненты, постепенно всыпаем пшеничную муку.

Элеш по-татарски

Шаг 3. Затем замешиваем тесто руками до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к ладоням. Формируем шар и прикрываем полотенцем, переходим к следующему этапу.

Элеш по-татарски

Шаг 4. Картофель очищаем от кожуры, ополаскиваем и нарезаем мелкими кубиками – для сохранения цвета оставляем овощ в холодной воде.

Элеш по-татарски

Шаг 5. Очищенный лук измельчаем максимально мелко.

Элеш по-татарски

Шаг 6. Аналогично овощам, измельчаем нежное куриное мясо.

Элеш по-татарски

Шаг 7. Кубики картошки, лука и куриное филе посыпаем черным перцем и солью – перемешиваем для равномерного распределения.

Элеш по-татарски

Шаг 8. Тесто разделяем на 12 кусочков, прикрываем пленкой.

Элеш по-татарски

Шаг 9. Каждую заготовку раскатываем в круглую лепешку, кладем начинку и защипываем края по кругу, оставляя в центре отверстие для выхода пара.

Элеш по-татарски

Шаг 10. Большой противень выстилаем пекарской бумагой, кладем полуфабрикаты и в отверстие каждого помещаем по кусочку сливочного масла. Смазываем взбитым яйцом.

Элеш по-татарски

Шаг 11. Выпекаем татарское кушанье 30-35 минут (180 градусов). Готовьте и получайте удовольствие!

Элеш по-татарски

Элеш на сметане с курицей

Элеш на сметане с курицей – это аппетитные пирожки, которые сведут вас с ума при первой же дегустации! Элеши сочетают в себе баланс между нежным и тающим во рту тестом, а также сочной начинкой, которая в процессе запекания готовится в собственном бульоне – это невероятно вкусно!

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Мука – 250 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Масло сливочное – 3 ст.л. + 4 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Вода – 2 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л. + по вкусу.
  • Сахар-песок – ½ ч.л.
  • Мякоть куриная – 300 гр.
  • Картошка – 200 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое для теста, растапливаем сливочное масло (3 столовых ложки) и прогреваем духовой шкаф до отметки в 190 градусов.

Элеш по-татарски

Шаг 2. В объемной посуде объединяем два вида масла, сметану, сахар, воду и соль. Отдельно просеиваем муку и соединяем две смеси – замешиваем тесто и оборачиваем его в пленку.

Элеш по-татарски

Шаг 3. И пока тесто отдыхает, готовим начинку: промываем курицу (при необходимости снимаем кожицу), чистим и ополаскиваем картофель с луком.

Элеш по-татарски

Шаг 4. Птицу нарезаем ломтиками около двух сантиметров, картофель и лук чуть мельче – смешиваем, приправив черным перцем и солью.

Элеш по-татарски

Шаг 5. Разделяем основу на 4 сегмента, каждый из которых дополнительно делим на большую и меньшую части.

Элеш по-татарски

Шаг 6. Шарик большего размера раскатываем в лепешку, в середину кладем несколько столовых ложек начинки и чайную ложку сливочного масла.

Элеш по-татарски

Шаг 7. Небольшие сегменты теста также раскатываем и помещаем сверху начинки, красиво скрепляем края полуфабрикатов.

Элеш по-татарски

Шаг 8. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом и выпекаем на протяжении 50 минут. Верхушку по желанию дополнительно сдабриваем маслом. Приятного аппетита!

Элеш по-татарски

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