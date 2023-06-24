Элеш – это традиционное блюдо татарской кухни, которое пользуется огромной популярностью по всему миру, но пусть вас это не удивляет, потому как ничего подобного вы не найдете нигде! Элеш представляют собой небольшие круглые пирожки из мягкого румяного теста и с сытной, невероятно ароматной начинкой, состоящей из кубиков сочного куриного мяса и картофеля. Также некоторые кулинары добавляют мелко измельченный репчатый лук и специи.

Элеш с курицей и картошкой по-татарски

Элеш с курицей и картошкой по-татарски – это небольшие круглые пирожки, которые покорят вас своим тонким и румяным тестом, а также сытной и невероятно сочной начинкой. И если вы не знаете, как разнообразить ежедневное меню, то этот рецепт для вас!

Ингредиенты –+8 порц.

Для теста:

Сметана 4 ст.л.

Молоко коровье 6 ст.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Мука 450 гр.

Соль 1 ч.л.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Масло сливочное 50 гр.

Для начинки:

Куриное филе 300 гр.

Картофель 4 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Соль ½ ч.л.

Перец чёрный молотый ¼ ч.л.

Дополнительно:

Желток 1 шт.

Шаги 100 мин.

Элеш по-татарски с курицей и картошкой готовится очень просто. В чашу, удобную для вымешивания наливаем молоко и выкладываем сметану. Вбиваем яйца и расколачиваем венчиком. Всыпаем ½ часть муки и тщательно перемешиваем. Подливаем в массу растопленное сливочное масло – мешаем. Вводим разрыхлитель, соль и оставшуюся муку (пару горстей муки оставляем для дальнейшей работы с продуктом). Руками замешиваем тесто на рабочей поверхности, припудренной мукой. Комок теста прикрываем салфеткой и оставляем в покое на 15 минут. Не теряя времени, слой за слоем снимаем шелуху с лука, мелко нарезаем. Картошку чистим, ополаскиваем и нарезаем мелкими кубиками. Аналогично картофелю, измельчаем птицу. Составляющие начинки смешиваем в миске с добавлением молотого перца и соли. «Отдохнувшее» тесто разделяем на 4 сегмента. Каждый фрагмент делим еще на две части, в соотношении 1/3 и 2/3. Кусочки теста большего размера раскатываем в лепешку средней толщины. В центр кладем начинку. Края лепешки приподнимаем кверху, как показано на фото. Прикрываем начинку маленьким кусочком теста, раскатанным в круг, скрепляем края. Полуфабрикаты выкладываем на пекарскую бумагу и промазываем желтком, выпекаем при температурной отметке в 170 градусов на протяжении 60 минут. Аппетитные элеши перекладываем с противня в тарелку и слегка остужаем. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Элеш по-татарски в духовке

Элеш по-татарски в духовке – это невероятно вкусная выпечка, которая представляет собой «горшочки» из бездрожжевого теста с сытной и питательной начинкой, состоящей из «серого» куриного мяса и небольших кубиков картофеля.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 600 гр.

Яйца – 2 шт.

Сметана – 5 ст.л.

Масло растительное – 5 ст.л.

Масло сливочное – 5 ст.л.

Вода – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Для начинки:

Окорочки куриные – 3 шт.

Картошка – 4 шт.

Луковицы – 2 шт.

Масло сливочное – 8 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления теста в чаше соединяем растопленное и остывшее сливочное масло с растительным маслом, сахаром, солью, водой и сметаной.

Шаг 2. В отдельную емкость просеиваем три четвертых муки, смешанных с разрыхлителем. По центру делаем лунку и вбиваем два яйца, а также переливаем смесь из масел и сметаны.

Шаг 3. Замес начинаем вилкой, а после переходим на ручной, при необходимости подсыпаем еще муку. Однородный комок заворачиваем в пищевую пленку либо пакет и убираем на полку холодильной камеры.

Шаг 4. Птицу тщательно промываем и снимаем кожицу, отделяем мясо от костей и насухо промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 5. Режем курицу на кубики со сторонами около двух сантиметров.

Шаг 6. На чуть меньшие кусочки нарезаем очищенный картофель.

Шаг 7. «Освобождаем» от шелухи лук и мелко нарезаем головку.

Шаг 8. В объемной емкости перемешиваем картошку, лук, мясо, а также соль и молотый перец.

Шаг 9. Охлажденную основу делим на 8 равных частей, от каждой отделяем кусочек, размером с грецкий орех.

Шаг 10. Крупный сегмент теста раскатываем в круг и в центр помещаем 2-3 столовых ложки начинки, сверху обязательно кладем чайную ложку сливочного масла для дополнительной сочности.

Шаг 11. Поверх масла кладем маленький раскатанный кусочек теста, плотно скрепляем края, смочив пальцы в воде.

Шаг 12. Заготовки перекладываем на противень, предварительно устеленный пергаментом. Верхушки рекомендуется промазать сливками либо растопленным сливочным маслом.

Шаг 13. Готовим татарскую выпечку в течение 50 минут при 190 градусах. По окончанию тепловой обработки, даем отдохнуть под полотенцем еще 10 минут.

Шаг 14. Элеши подаем к столу в теплом виде и незамедлительно дегустируем.

Шаг 15. Приятного аппетита!

Элеш с тестом на кефире

Элеш с тестом на кефире – это сытные круглые пирожки, пришедшие к нам из Татарстана и завоевавшие сердца миллионов. Но пусть вас это не удивляет, потому как устоять перед золотистым и слегка хрустящим тестом в сочетании с аппетитной начинкой просто невозможно!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 500 гр.

Кефир – 250 мл.

Яйца – 1 шт.

Масло сливочное – 60 гр.

Сода – ½ ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Для начинки:

Картошка – 350 гр.

Луковица – 1 шт.

Филе куриное – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Дополнительно:

Яйца – 1 шт.

Масло сливочное – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую рабочую емкость переливаем подогретый кефир, вбиваем куриное яйцо, также добавляем растопленное сливочное масло, соду и соль – мешаем.

Шаг 2. Продолжая вымешивать компоненты, постепенно всыпаем пшеничную муку.

Шаг 3. Затем замешиваем тесто руками до тех пор, пока тесто не перестанет прилипать к ладоням. Формируем шар и прикрываем полотенцем, переходим к следующему этапу.

Шаг 4. Картофель очищаем от кожуры, ополаскиваем и нарезаем мелкими кубиками – для сохранения цвета оставляем овощ в холодной воде.

Шаг 5. Очищенный лук измельчаем максимально мелко.

Шаг 6. Аналогично овощам, измельчаем нежное куриное мясо.

Шаг 7. Кубики картошки, лука и куриное филе посыпаем черным перцем и солью – перемешиваем для равномерного распределения.

Шаг 8. Тесто разделяем на 12 кусочков, прикрываем пленкой.

Шаг 9. Каждую заготовку раскатываем в круглую лепешку, кладем начинку и защипываем края по кругу, оставляя в центре отверстие для выхода пара.

Шаг 10. Большой противень выстилаем пекарской бумагой, кладем полуфабрикаты и в отверстие каждого помещаем по кусочку сливочного масла. Смазываем взбитым яйцом.

Шаг 11. Выпекаем татарское кушанье 30-35 минут (180 градусов). Готовьте и получайте удовольствие!

Элеш на сметане с курицей

Элеш на сметане с курицей – это аппетитные пирожки, которые сведут вас с ума при первой же дегустации! Элеши сочетают в себе баланс между нежным и тающим во рту тестом, а также сочной начинкой, которая в процессе запекания готовится в собственном бульоне – это невероятно вкусно!

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Яйца – 1 шт.

Масло сливочное – 3 ст.л. + 4 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Вода – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л. + по вкусу.

Сахар-песок – ½ ч.л.

Мякоть куриная – 300 гр.

Картошка – 200 гр.

Лук – 100 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем все необходимое для теста, растапливаем сливочное масло (3 столовых ложки) и прогреваем духовой шкаф до отметки в 190 градусов.

Шаг 2. В объемной посуде объединяем два вида масла, сметану, сахар, воду и соль. Отдельно просеиваем муку и соединяем две смеси – замешиваем тесто и оборачиваем его в пленку.

Шаг 3. И пока тесто отдыхает, готовим начинку: промываем курицу (при необходимости снимаем кожицу), чистим и ополаскиваем картофель с луком.

Шаг 4. Птицу нарезаем ломтиками около двух сантиметров, картофель и лук чуть мельче – смешиваем, приправив черным перцем и солью.

Шаг 5. Разделяем основу на 4 сегмента, каждый из которых дополнительно делим на большую и меньшую части.

Шаг 6. Шарик большего размера раскатываем в лепешку, в середину кладем несколько столовых ложек начинки и чайную ложку сливочного масла.

Шаг 7. Небольшие сегменты теста также раскатываем и помещаем сверху начинки, красиво скрепляем края полуфабрикатов.

Шаг 8. Перекладываем заготовки на противень с пергаментом и выпекаем на протяжении 50 минут. Верхушку по желанию дополнительно сдабриваем маслом. Приятного аппетита!