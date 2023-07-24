Ем и не могу остановиться. Воздушный салат «Облако» — один из самых вкусных

Салатом получится не только накормить гостей, но и удивить необычными сочетаниями вкусов. Для этого необходимо пользоваться рецептами приготовления не классических салатных блюд.

Как правило, для создания нового вида салата, повара тратят много времени. Дело в том, что не все вкусы хорошо сочетаются в этом блюде. По данной причине, требуется время, чтобы найти оптимальный способ приготовления нового салата.

Оригинальным салатам трудно конкурировать с традиционными Греческим, Цезарем и Оливье. Однако, есть отменные рецепты, которые запоминаются надолго. Стоит показать один из таких рецептов.

Ингредиенты для салата “Облако”:

копченая курица — 300 г;

яйца — 4 шт.;

картофель — 2 шт.;

плавленный сырок — 2 шт.;

зеленый лук — пучок;

соль — ½ ч. л.;

майонез — ч. л.

Приготовление салата “Облако”:

Отвариваем до готовности картофель и яйца, остужаем и очищаем. В салатник измельчаем на крупной терке картофель, выкладываем ровным слоем. Солим и смазываем картофельный слой майонезом.

Нарезаем маленьким кубиком копченую курицу, выкладываем на картофельный слой. Создаем на ярусе из курицы сеточку из майонеза.

Шинкуем мелко зеленый лук, посыпаем поверхность мясного слоя. Отделяем желтки от белков, натираем на мелкой терке желтки на мясной ярус.

Смазываем слой из желтков майонезом. Измельчаем на маленьких резцах терки холодные плавленные сырки на ярус из желтков, равномерно распределяем по поверхности.

Смазываем слой из сыра майонезом. Натираем на мелкой терке белки, выравниваем слой по поверхности. Даем 30 минут салату для того, чтобы он пропитался.

Салат можно собрать в специальном кольце. Если нет времени ждать пропитки, салат подается сразу на стол.