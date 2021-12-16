«Эмоция трагедии». В Крыму демонтировали резонансный памятник царской семье

В Крыму установлены тысячи памятников и монументов. Они вдохновляют, удивляют, вызывают дискуссии или остаются незамеченными для туристов и местных жителей. Но в середине осени в регионе появилась новая скульптура, которая не оставила равнодушными буквально ни одного жителя и гостя полуострова. Она вызвала такой шквал эмоций, что скульптуру пришлось демонтировать через полтора месяца.

«Крылья ангела» или все-таки «яйцо»?

Скульптуру установили в Ливадии 1 октября к 110-летию основания царской резиденции в Ялте. По замыслу скульптора, царская семья была изображена «под защитой ангельских крыльев». На открытии прокомментировали идею памятника следующим образом: «Крылья ангела защищают царскую семью от расстрела. Камни – это тот груз ответственности, который лежит на нас».

Над памятником трудился молодой художник Юрий Майоров. Оказалось, что скульптура в Ливадии стала его первой работой. Художник заявил, что памятник раскрывает трагизм.