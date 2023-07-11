Эндокринолог Жиляев сообщил, что имбирь и черный перец несут пользу организму

Диетолог Виктор Жиляев рассказал о полезности свойств одних из самых популярных специй, которые входят в рацион человека.

Чаще всего, используя черный перец, куркуму, имбирь и корицу, люди не понимают, чем могут быть полезны данные продукты.

Так, куркума помогает с хроническими воспалениями, артритом, окислительным стрессом, уменьшает риск развития болезни Альцгеймера и может быть полезна даже при онкологии. Куркуму можно спокойно смешивать с чаем и кофе, если речь идет о напитках, но и с некоторыми блюдами у нее высокая сочетаемость. Рассчитывают количество куркумы так: 2,6 миллиграмма специи на килограмм массы тела.

Самые благотворные для организма специи

Черный перец — это антиоксидант. Рекомендуемая доза в день — не более одной восьмой чайной ложечки.

Корица оказывает помощь в борьбе с грибками и улучшает сосуды.

Имбирь за счет шогаолы и гингеролы снижает воспалительные процессы, хорошо подходит людям с проблемами в ЖКТ. Его доза вдень — 2-4 грамма.

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