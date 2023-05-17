Эндокринолог назвала 3 продукта, которые уменьшают скачки сахара после еды

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева перечислила продукты, которые помогают контролировать уровень сахара в крови.

По словам эксперта, растительная пища считается очень полезной, содержит много клетчатки, питательных веществ и мало калорий, при этом такие продукты помогают поддерживать уровень сахара в крови.

Врач порекомендовала добавить в питание тофу и соевый белок. Эти продукты не содержат холестерина и считаются источником полезных полиненасыщенных жиров и флавоноидов, которые снижают риск развития диабета благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Тофу и соевый белок поддерживают уровень глюкозы в крови и резистентность к инсулину.

Употребление бобовых культур, например, чечевицы, фасоли и нута, позволяет контролировать глюкозу людям с сахарным диабетом второго типа. Эксперт пояснила, что растворимая клетчатка снижает пиковый уровень глюкозы в крови после еды благодаря своему гелеобразующему эффекту.

В разговоре с порталом «МедикФорум» Антонина Гуреева порекомендовала включить в рацион и ягоды. Они позволяют снизить окислительный стресс, что улучшает резистентность к инсулину.

Сахарный диабет накладывает строгие ограничения на рацион питания, а основная задача сводится к понижению уровня сахара в крови. По этой причине многие диабетики боятся включать в свой рацион некоторые продукты питания, которые приносят пользу организму, но могут содержать сахар в составе, например, фрукты.

Ранее редакция «Едим Дома» рассказывала, какие фрукты можно есть людям с сахарным диабетом.