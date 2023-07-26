Энергетические батончики всего из четырех ингредиентов: простой рецепт

Батончики можно брать с собой на прогулку, на работу или в офис, поскольку они сытные и хорошо утоляют голод.

Питательные и вкусные батончики, которые помогут быстро утолить голод, легко приготовить в домашних условиях. Предлагаем для этого воспользоваться рецептом Валерии Велигуры из кулинарного блога «Мамины рецепты» и создать своими руками эти сладости. Для того, чтобы их приготовить, понадобиться всего четыре ингредиента.

Батончики из хлопьев и шоколада

Ингредиенты на 8 штук:

хлопья в виде колечек – 150 гр;

арахисовая паста – 75 гр;

мед или сироп агавы – 75 гр;

шоколад – 1 плитка.

Способ приготовления:

Плитку шоколада порезать на мелкие кусочки. В кастрюлю с толстым дном добавить арахисовую пасту и мед или сироп агавы. Поставить на маленький огонь и, постоянно помешивая, довести до однородной консистенции.

В большой глубокой миске соединить хлопья и арахисово-медовую массу. Затем добавить туда же большую часть шоколада и снова перемешать.

Получившуюся массу переложить в форму, выстеленную пергаментной бумагой, хорошо утрамбовать, сверху посыпать шоколадом и тоже придавить его к основной массе.

Поставить все в холодильник минимум на час.

Готовую застывшую массу порезать на небольшие батончики.

Ранее Фокус писал, как приготовить дома батончики «Баунти».