Эпидемия или отравление: в районе залива Сиваш массово гибнут птицы

Вблизи залива Сиваш в Крыму зафиксирована массовая гибель птиц. Возможных причинах этого явления нашим коллегам из Ruptly рассказал профессор кафедры экологии и зоологии Таврической Академии Крымского федерального университета Сергей Иванов.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ: «Эпидемия — вот это возможно. Среди животных это явление редкое, но тем не менее встречается довольно регулярно, среди птиц тоже. В данном случае есть подозрение, что это поражение связано с гриппом. Это заболевание известное, птичий грипп так называемый. Он как раз такой неспецифичный, он может поражать несколько видов птиц одновременно».

При этом отравление удобрениями Сергей Иванов считает менее вероятной версией гибели пернатых.

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, профессор кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ: «На самом деле среди погибших птиц мы видим три вида — это птицы, которые занимают разные экологические ниши, питаются разными животными, поэтому в таком случае одновременное отравление видов, занимающих разную экологическую нишу, маловероятно».

По данным специалистов в середине сентября этого года погибли более пяти тысяч особей черношейной поганки, более 250 уток-пеганок и около 200 представителей морского голубка. По словам Сергея Иванова это первая настолько массовая гибель птиц, зафиксированная в Крыму. В свою очередь, в Россельхознадзоре заявили, что специалисты взяли пробы для проведения исследований, а также предприняли меры, чтобы заболевание не распространилось на домашних птиц.