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Компьютеры – неотъемлемая часть нашей жизни. Это нужно просто признать. Мы все больше времени проводим за компьютером и нередко это приводит к тому, что наша осанка портится, развиваются различные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но этих проблем можно избежать, если правильно организовать рабочее место.

Самый главный элемент рабочих мест –компьютерные кресла. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать компьютерное кресло.Компьютерное кресло должно иметь регулировку по высоте. Когда человек сидит в кресле его ноги должны быть согнуты под углом в девяносто – сто градусов.

При этом глаза человека должны располагаться на уровне верхнего края монитора. Хорошее компьютерное кресло позволяет регулировать высоту за с помощью нажатия всего одной кнопки или рычага.

Для длительной работы за компьютером спинка компьютерного кресла должна иметь поддержку поясницы. В дорогих моделях кресел имеет возможность регулировки поясничного валика в спинке кресла.

Нужно покупать компьютерное кресло, в котором подлокотники имеют регулировку по высоте. При работе на подлокотники можно положить руки, тем самым снизив нагрузку на предплечья. Интернет-магазин офисных кресел FITSIT может вам по выгодной цене продать эргономичное кресло для работы за компьютером.

Для того чтобы человеку было комфортно сидеть на компьютерном кресле, нужно выбирать модель с сиденье удобной формы с небольшим валиком у края. Длина сидеться не должна превышать три четвертных длины бедра. Следуйте этим простым рекомендациям и сможете выбрать хорошее компьютерное кресло.

Главным атрибутом любого помещения, будь то дом или офис, является мебель. Но если в первом случае она выступит элементом, обеспечивающим комфортное существование, то во втором это незаменимый атрибут рабочей деятельности.

Ни одна компания на сегодняшний день не обходится без такого устройства, как компьютер. Если в одних фирмах в нём нуждается только руководство, то в других он является основным предметом, посредством которого и осуществляется их работа, например, веб-дизайнеры. Чтобы добиться максимального комфорта при пользовании данным оборудованием, необходимо поместить его на специальную мебель. Компьютерные столы как раз и являются таким изделием. Их главное отличие от обычных аналогичных предметов заключается в наличии дополнительных отсеков, ящиков и полочек для размещения всей компьютерной техники (процессора, клавиатуры) и необходимых принадлежностей.

Дополняющим мебельным элементом для работы за компьютером будет кресло. Чтобы срок его эксплуатации не ограничился одним днём, следует особое внимание уделить его техническим характеристикам. Изделие должно быть выполнено из высокопрочных материалов. Для максимальной устойчивости можно подобрать модель с 5-6 ножками. Офисные кресла, помимо этого, должны обладать ортопедической спинкой и удобным сиденьем, которые обеспечат правильную посадку.

Несколько большие требования предъявляются к выбору кресла для руководителя. Кроме перечисленных свойств, оно должно обладать презентабельным внешним видом, поскольку от этого в какой-то степени будет складываться престиж и респектабельность компании в целом.

Кроме этого к офисной мебели относятся стулья для посетителей, и к их выбору стоит подходить не с меньшей серьёзностью. Однако они должны быть не только эргономичными, прочными и удобными, но и удачно вписываться в общую обстановку. Больше товаров для вас, на сайте — ergohuman.

Во многих офисах имеется специальное место для отдыха, где, как правило, располагается такая мебель, как диваны и журнальные столики. В зависимости от развитости фирмы в её офисном пространстве могут размещаться подставки и стеллажи для ТВ и другой техники.

Среди аксессуаров стоит выделить ещё такую важную деталь, как вешалка. Если в кабинете находится небольшое количество человек, то её применение оказывается весьма удобным. В других случаях её эксплуатация периодически будет вызывать определённые трудности. В некоторых фирмах её заменяют специальными шкафами, где размещается верхняя одежда.

Кроме всего перечисленного, в список необходимых аксессуаров входят настольные лампы и светильники, часы, зеркала, корзины для бумаг, интерактивные доски, аквариумы и т.п.