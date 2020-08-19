Еще 13 человек в Крыму заразились COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано еще 13 случаев COVID-19. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За минувшие сутки шесть жителей Севастополя заразились COVID-19 Большая часть случаев была выявлена при обращении граждан за медпомощью — восемь человек. Еще трое — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Два — при скрининге здорового населения (в том числе один — прибывший из другого субъекта).

С начала пандемии в РК зарегистрировано 1833 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1275 человек.