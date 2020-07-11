Еще 16 случаев коронавируса выявлено в Крыму

За 11 июля на территории Республики Крым подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

«За 11 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. 1 случай выявлен при проведении противоэпидемических мероприятий, 8 – при обращении за медицинской помощью, 7 – при скрининге здоровых лиц.

​Всего на текущий период в республике зарегистрирован 871 случай новой коронавирусной инфекции. 53 из них завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 625 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 94 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

​За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1506 человек.

Выздоровевших за весь период – 647 человек», — сообщил Аксёнов.