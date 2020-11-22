Ещё 18 российских самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению

Российская авиация продолжает доставлять военную технику для миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Очередные 18 самолётов военно-транспортной авиации ВКС России с техникой и личным составом 15-й бригады, совершили посадку на аэродромах Еревана. Самолёты ВКС России доставили в Армению 33 единицы техники: бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», грузовые автомобили повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, имущество материально-технического обеспечения. Также российские самолёты доставили инженерную технику и оборудование для расчистки дорог и объектов инфраструктуры в населённых пунктах.

Переброска российских миротворцев в зону нагорно карабахского конфликта продолжается. Всего с 10 ноября выполнено 226 рейсов.