Еще 40 человек в Крыму заразились коронавирусом за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано 40 случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Севастополе COVID-19 подтвержден еще у 18 человек за минувшие сутки «13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 18 – при скрининге здорового населения», — уточнил он.

С начала пандемии COVID-19 заразились 3341 человек. Выздоровевших за весь период – 2133 человека.