Еще 46 человек заразились COVID-19 в Крыму за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано 46 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Еще семь человек заразились COVID-19 в Севастополе «21 из низ выявлен при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять – при скрининге здорового населения», — уточнил Аксенов.

С начала пандемии на полуострове зарегистрирован 2891 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1867 человек.