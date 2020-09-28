Еще 82 человека заразились коронавирусом в Крыму

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки количество заразившихся COVID-19 увеличилось на 82 случая. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Севастополе 19 местных жителей заразились COVID-19 за сутки Наибольшее число случаев было выявлено при обращении граждан за медицинской помощью — 70. Еще семь — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, пять – при скрининге здорового населения.

С начала пандемии в РК зарегистрировано 4387 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2694 человека.