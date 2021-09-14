Еще одно дело требует возбудить прокуратура после гибели ребенка в Джанкое

Крымская прокуратура требует возбудить еще одно дело после гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот в Джанкое, передает пресс-служба ведомства.

В Феодосии железные ворота упали на женщину Напомним, что в июне этого года на улице Нестерова на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота.

«От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте происшествия. По фактам выявленных нарушений прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — говорится в сообщении.