Еще у 18 человек зарегистрирован коронавирус в Крыму

В Крыму зафиксировано 18 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму 26 человек заразились COVID-19 за минувшие сутки Он отметил, что девять случаев были зарегистрированы при обращении за медпомощью, еще шесть — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один – при скрининге здоровых лиц, два случая завозных из-за рубежа.

С начала пандемии на полуострове зарегистрировано 1056 случаев COVID-19. Выздоровели уже 800 человек.