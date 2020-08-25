Еще у 33 человек в Крыму обнаружен COVID-19 за сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зарегистрировано еще 33 случая заражения COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Еще 55 человек в Крыму заразились COVID-19 за минувшие сутки Больше всего зараженных было выявлено среди контактных по ранее зарегистрированным случаям — 16 человек. Еще 14 — обнаружили при обращении за медпомощью. Один случай был выявлен при скрининге здорового населения, два случая — завозные из Украины.

В Крыму с начала пандемии зарегистрировано 2097 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1418 человек.