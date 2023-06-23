Эскалоп — это блюдо, которое можно приготовить из любого вида мяса. В подборке представлены варианты из курицы, индейки, свинины и говядины. Все рецепты готовятся элементарно. Эскалоп готовят в духовке, сковороде и гриле. Мясо выходит нежным и сочным. Мясо подают отдельно или дополнив нарезкой из свежих овощей, разносолами или гарниром.

Эскалоп из свинины на сковороде

Эскалоп из свинины на сковороде готовится просто и быстро. Минимум ингредиентов превращаются в изумительное угощение за считанные минуты. Постная свинина подойдет для всех, кто следит за своим питанием. А благодаря приготовлению на сковороде-гриль не потребуется много масла, буквально, чтобы смазать поверхность.

Ингредиенты –+3 порц.

Свиная корейка 700 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 25 мин.

Эскалоп готовится очень просто. Свинину ополаскиваем и обсушиваем. Нарезаем кусками шириной около 3-х сантиметров. Сверху кладем пакет или пищевую пленку. Это делается для того, чтобы при отбивании не запачкать все вокруг. Орудуем кухонным молоточком. По краям делаем насечки. Так края мяса не будут сворачиваться к центру и сохранят презентабельный внешний вид. Посыпаем солью и перцем. Сковородку слегка промасливаем и хорошо прогреваем. Кладем мясо. Обжарив 5 минут с одной стороны, переворачиваем и жарим 5 минут с обратной стороны. Сочное мясо подаем с овощами или просто так. Приятного аппетита!

Эскалоп из свинины в духовке

Эскалоп из свинины в духовке представляет собой необычайно вкусное и сытное блюдо, на исполнение которого потребуется немного времени. Сочная и мягкая свинина под сырной корочкой выходит вкусной как в горячем, так и холодном состоянии. Эскалоп подают отдельно или в сочетании с гарнирами.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ч.л.

Лук красный – 1 шт.

Сыр – 150 гр.

Майонез – 4 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Мясо нарезаем не слишком толстыми стейками. Это может быть полендвица или часть с жировыми прослойками.

Шаг 3. Вооружившись кухонным молоточком, детально отбиваем мясные заготовки с обеих сторон. Можно использовать специальный пресс.

Шаг 4. Посыпаем перцем и солим. По усмотрению добавляем пряности.

Шаг 5. Огнеупорную емкость смазываем растительным маслом и выкладываем отбитое мясо.

Шаг 6. Прослаиваем майонезом (натуральным йогуртом, сметаной, сырным или чесночным соусом) и равномерно промазываем. Очищаем лук и тонко режем. Укладываем поверх мяса.

Шаг 7. Крупно натираем сыр. Он должен хорошо плавиться. Подойдет моцарелла, подкопчённый колбасный сыр или сыр, нарезанный ломтиками.

Шаг 8. Посыпаем сыром мясо. Запекаем 25 минут при 180°С.

Шаг 9. Эскалоп в сырной корочке раскладываем по тарелкам и презентуем гостям. При желании дополняем гарниром. Картофельное пюре подойдет идеально. Приятного аппетита!

Как приготовить эскалоп из индейки на сковороде

Как приготовить эскалоп из индейки на сковороде – частый запрос, который встречается у домохозяек. Несмотря на необычное название, блюдо готовится элементарно. Для исполнения понадобятся доступные продукты. На весь процесс уйдет около 20 минут, а в результате выйдет мягкое и сочное блюдо.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе индейки – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Птицу нарезаем ломтями шириной, не превышающей 1,5 сантиметра.

Шаг 3. Мясо оставляем на доске и прикрываем пленкой или полиэтиленовым пакетом. Отбиваем по поверхности кухонным молоточком или оборотной стороной ножа. Переворачиваем на другую сторону и повторяем действия. Главное не переборщить и не повредить целостность заготовок.

Шаг 4. Приправляем специями, втираем их по всей поверхности. Даем постоять, чтобы приправы пропитали мякоть.

Шаг 5. Сковородку прогреваем, наливаем оливковое масло и кладем для аромата сливочное.

Шаг 6. Опускаем в горячую смесь масел кусочки индейки. Припускаем на сильном огне по 4 минуты.

Шаг 7. Через 4 минуты переворачиваем и доводим до готовности. Мясо готовится быстро. Главное – не пересушить. Пересушенный эскалоп трудно “реанимировать”.

Шаг 8. Эскалопы дополняем свежими овощами или гарнирами из запеченных овощей. Приятного аппетита!

Эскалоп в духовке из индейки

Эскалоп в духовке из индейки представляет собой вкусное и сытное угощение. Приготовление эскалопа в духовке делает мясо низкокалорийным и позволяет сохранить фигуру в форме. Сочное блюдо отлично гармонирует с картофельным пюре и может быть как угощением на праздничном столе, так и в обычный день.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе индейки – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сухари панировочные – 1 ст.л.

Яичный желток – 1 шт.

Сыр – 70 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для эскалопа.

Шаг 2. Сполоснув и обсушив индюшатину, быстро обжариваем ее на сильном огне в сковороде, смазанной одной столовой ложкой растительного масла, чтобы сохранить сочность внутри. Перекладываем мясо в керамическую форму, смазанную растительным маслом. Солим. Втираем массирующими движениями. Даем постоять.

Шаг 3. Не теряя времени, в небольшую емкость насыпаем панировочные сухари, вливаем оставшееся растительное масло. Добавляем тертый чеснок (или заменяем гранулированным) и желток. Белок убираем в холодильник и используем для других блюд.

Шаг 4. Объединяем ингредиенты перемешивающими движениями. Мелко натираем сыр (жирность продукта не принципиальна) и смешиваем с приготовленной ранее субстанцией. Приправляем перцем. Размешиваем.

Шаг 5. Распределяем сырную массу по птице и хорошо прижимаем.

Шаг 6. Запекаем 25 минут при 180°С.

Шаг 7. Подаем с картофельным пюре или другим гарниром по своему усмотрению. Для тех, кто следит за потребляемыми калориями, подойдут печеные овощи или нарезка из свежих овощей. Низкокалорийное блюдо хорошо насыщает и не отразится на фигуре. Приятного аппетита!

Эскалоп с помидорами и сыром в духовке

Эскалоп с помидорами и сыром в духовке обладает великолепным внешним видом. Изумительное угощение подходит для праздничных мероприятий. Блюдо готовится без особых усилий, получается сочным и нежным. Сырная корочка наделяет блюдо необычайным вкусом.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Помидоры – 3-4 шт.

Сыр – 100 гр.

Специи к мясу – по вкусу.

Укроп – 1/2 пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем и промакиваем свинину. Можно использовать как постную, так и часть с сальными прожилками. Режем на ломтики шириной 1,5 сантиметра. Хорошо отбиваем. Перчим. Натираем мясо солью и специями.

Шаг 2. Пока стейки маринуются, томаты промываем и вытираем. Режем пятаками.

Шаг 3. Мелко трем сыр. Важно, чтобы он хорошо плавился. Для этого подходит моцарелла или колбасный сыр. Жирность продукта не принципиальна.

Шаг 4. Приправленное мясо раскладываем по противню или огнеупорной форме. Присыпаем приправами к мясу. Для сочности можно пропитать соусом (сметаной, майонезом, греческим йогуртом).

Шаг 5. Укладываем томаты и помещаем в прогретую до 200°С духовку. Готовим полчаса.

Шаг 6. Посыпаем сырной стружкой. Запекаем еще 15 минут, пока сыр не расплавится и не образуется аппетитная корочка.

Шаг 7. Запеченный эскалоп сервируем и угощаем друзей, украсив по своему вкусу. Блюдо дополняем салатными листьями, душистой зеленью или нарезкой из свежих овощей. Зимой украшаем разносолами и консервацией. Приятного аппетита!

Эскалоп на гриле

Эскалоп на гриле готовится максимально просто и быстро. Для приготовления используют мясо или птицу. Приправляют самыми простыми специями. Блюдо подходит для тех, кто следит за фигурой и не ест жареную пищу. Дополняют мясо гарнирами или овощами. Вкусно, сытно и без особых препятствий.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Свинина – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты и сам прибор.

Шаг 2. Обмыв мясо, вытираем его. При необходимости обрезаем пленки. Делим кусок на порции толщиной не более 1 сантиметра.

Шаг 3. При помощи кухонного молоточка или пресса с иголками отбиваем мясные заготовки.

Шаг 4. Приправляем отбитое мясо солью, перцем и другими специями.

Шаг 5. Включив в сеть электроприбор, смазываем растительным маслом при помощи кисточки. Кладем мясные куски.

Шаг 6. Закрыв крышку, обжариваем 5 минут. Переворачиваем через указанное время на другую сторону.

Шаг 7. Подаем эскалопы с овощами.

Шаг 8. Можно дополнить соусом по усмотрению. Приятного аппетита!

Куриный эскалоп

Куриный эскалоп – изумительное угощение, которое требует на исполнение не более пятнадцати минут. Мясо получается сочным и готовится из бюджетных продуктов. Пожарить куриный эскалоп получится даже у неопытного кулинара. Сытное блюдо хорошо дополняет зимняя консервация или нарезка из свежих овощей.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Масло сливочное – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем куриное филе. Для тех, кто любит мясо пожирнее, используем мякоть куриного бедра. Эскалоп выйдет еще аппетитнее и сочнее.

Шаг 2. Промыв и обтерев основной ингредиент, нарезаем его кусками.

Шаг 3. На разделочную доску кладем пленку. Сверху укладываем мясные кусочки и выстилаем пленкой. Это нужно для того, чтобы не испачкать кухню. Отбиваем при помощи кухонного молоточка. Приправляем курицу и втираем специи.

Шаг 4. В сковородку кладем сливочное масло и наливаем растительное. Прогреваем. Выкладываем курицу и жарим до румяности. Смесь масел сделает блюдо душистым и придаст интересный вкус.

Шаг 5. Переворачиваем на другую сторону. Важно не пересушить. Процесс происходит быстро, поэтому внимательно следим. Готовность проверяем, проколов эскалопы ножом или вилкой.

Шаг 6. Подаем блюдо с овощами. Мясо остается нежным и в охлажденном варианте. Поэтому важно хорошо размягчить волокна. Если недостаточно отбить мясо, в холодном виде оно станет жестким.

Шаг 7. При желании можно сварить гарнир или откупорить зимнюю консервацию. Приятного аппетита!

Эскалоп, запеченный в фольге

Эскалоп, запеченный в фольге, придется по вкусу всем, кто не употребляет жареную пищу. Готовка займет не более получаса. Важно не пересушить эскалоп. Приготовить мясо получится даже у дилетанта. Пока запекается эскалоп, можно приготовить салат из свежих овощей или сварить картофельное пюре.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Свиной эскалоп – 500 гр.

Соль – 1 ч.л.

Масло оливковое – 3 ст.л.

Хмели-сунели – щепотка.

Сладкая паприка – щепотка.

Чеснок – 3 зубчика.

Перец черный молотый – щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину обмываем и обсушиваем. Нарезаем кусками. Ширина не должна превышать 1 сантиметр.

Шаг 2. В пиалу наливаем оливковое масло и всыпаем специи. Хорошо размешиваем.

Шаг 3. Выкладываем кусочки в маринад и “купаем”. Противень выстилаем фольгой и раскладываем мясо в специях.

Шаг 4. Очищаем чеснок. Режем слайсами.

Шаг 5. В мясных заготовках делаем насечки и кладем в них чесночные ломтики.

Шаг 6. Упаковываем в фольгу и запекаем при 200 градусах 20 минут.

Шаг 7. Подаем эскалоп с гарниром. Приятного аппетита!

Эскалоп из говядины

Эскалоп из говядины обладает нежной текстурой и готовится из доступных составляющих. Сытное блюдо станет фаворитом для любителей мясных изделий не только за вкус, но и простоту исполнения. Сочное мясо подают без ничего или в дополнении с гарниром или соусом.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Говяжья вырезка – 600 гр.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Вода холодная – 1-2 ч.л.

Куриные яйца – 1 шт.

Мука – 30-50 гр.

Панировочные сухари – 4 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Приправа для мяса – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину промываем и обсушиваем. Режем стейками шириной, не превышающей 1,5 сантиметра. Можно взять часть пожирнее, если калорийность блюда не принципиальна.

Шаг 2. Застилаем пакетом или пленкой и основательно размягчаем постукивающими движениями при помощи кухонного молоточка. Если нет молоточка, можно отбить неострой стороной ножа или применить специальный пресс с иголками.

Шаг 3. Посыпаем приправой для мяса и втираем. Можно использовать другие специи и пряности. Хорошо подойдет гранулированный чеснок.

Шаг 4. Панируем мясные заготовки в муке.

Шаг 5. Запанированную говядину “купаем” во взбитом с водой яйце, предварительно смешанным со специями.

Шаг 6. Хорошо обваливаем в сухарях.

Шаг 7. Эскалопы кладем на плоскую поверхность и убираем в холод на 1 час, чтобы мясо хорошо охладилось и панировка прихватилась.

Шаг 8. Прокаливаем сковородку с растительным маслом. Масла не жалеем. Мясо должно жариться, а не томиться. Кладем по одному эскалопы. Готовим, установив нагрев ниже среднего, по 5 минут с каждой стороны. Жареные эскалопы переносим на плоскость с салфетками, чтобы удалить излишки жира.

Шаг 9. Жареные эскалопы украшаем петрушкой, презентуем с гарниром или без, по своему усмотрению. Эскалоп подходит для любого события и всегда выглядит уместно, будь то праздничное мероприятие или дружеский ужин. Приятного аппетита!

Эскалоп с картошкой

Эскалоп с картошкой выглядит по-праздничному. Блюдо выходит сытным и простым в исполнении. Мясо получается сочным и нежным. С таким угощением любое событие превращается в праздник. С приготовлением эскалопа справится каждая хозяйка. Угощение выглядит привлекательным и со вкусом.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Свиная корейка – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Масло оливковое – 4 ст.л.

Соевый соус – 2 ст.л.

Картофель – 400 гр.

Сметана – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Мясо промываем. Обсушив, нарезаем не толще 2-х сантиметров. Хорошо промываем картошку. Лучше использовать молодую, или основательно промывать плоды жесткой щеткой. Включаем разогрев духовки на 200 градусов.

Шаг 2. Соединяем сметану с соевым соусом и перчим. Сдабриваем столовой ложкой оливкового масла. Размешиваем.

Шаг 3. Промазываем соусом с двух сторон, предварительно отбитое мясо. Если не размягчить волокна, то эскалоп будет жестким. Для этого не обязательно использовать молоток, можно взять прибор для отбивания мяса (тендерайзер) или применить нож. Оставляем мариноваться.

Шаг 4. Картошку режем пятаками. Пропитываем оливковым маслом и солим.

Шаг 5. На застеленный фольгой противень кладем пропитанное мясо и картошку. Запечатываем фольгой и запекаем полчаса. После чего убираем фольгу и подрумяниваем еще 20 минут. Проверяем готовность картошки, проколов ножом или вилочкой.

Шаг 6. Сервируем угощение. Украшаем душистыми травами по своему усмотрению. Приятного аппетита!