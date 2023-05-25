Если перекус – то такой: невероятные тосты из французских гренок

Вкусный перекус – всегда хорошая идея, которая даст заряд позитива и энергии. Долго стоять у плиты не нужно, ведь существуют просто удивительные быстрые рецепты.

Этот рецепт перекуса настолько прост, что воспроизвести его на кухне сможет даже ребенок. Кроме того, он не заставит тратить большие деньги, ведь все ингредиенты уже есть в вашем холодильнике.

Читайте также Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу

Рецепт тостов из французских гренок

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– столовая ложка масла;

– 4 ломтика черного хлеба;

– 60 грамм тертого сыра;

– 4 ломтика ветчины;

– 4 листа салата;

– 1 помидор;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: