Осенью этого года Крым отметит пятилетие энергоблокады, устроенной украинскими националистами. И это повод вспомнить о том, какую колоссальную работу провели федеральные власти для того, чтобы Крым стал энергонезависимым.

Справка: Эксплуатационная длина железнодорожных линий Крымской железной дороги составляет 664 7 км из них 260 6 км электрифицировано на постоянном токе напряжением в тяговой сети 3 кВ (участки Солёное Озеро — Джанкой — Севастополь и ответвление Остряково — Евпатория). Неэлектрифицированными участками железной дороги по которым осуществляются пассажирские и грузовые перевозки являются: Армянск — Джанкой — Керчь Владиславовка — Феодосия а в Севастопольском регионе участок Инкерман-2— Камышовая Бухта. Он в настоящее время используется только для перевозок грузов.

Задача и решения

Шаг за шагом обеспечивалось стабильное энергоснабжение. Сначала — больниц, школ, предприятий, чья бесперебойная работа была жизненно необходимой. Затем — всех остальных, причём сразу решался вопрос о создании энергорезерва для развития промышленности. В конце прошлого года по Крымскому мосту прошли первые поезда. И теперь снова требуется решать «энергозадачи».