Есть готовый проект или смета?

Разумеется, некоторые люди желают сэкономить на строительстве и стараются самостоятельно устроить этот процесс. Предлагаемые различными строительными компаниями прайсы и цены на деревянные дома, часто становятся поводом для беспокойств и стимулируют на поиск альтернативных решений. Что делает человек? Пытается самостоятельно подготовить проект, проходит согласование в инстанциях, изучает действующее законодательство, чтобы сделать всё без нарушений. В данном случае желание понятно – построить деревянный дом дёшево.

Однако это требует значительных временных затрат, есть риск получить некачественный результат, что повлечёт за собой устранение ошибок, а это очередные расходы и потери времени. Становится не по себе, и вы не готовы на такие жертвы? В таком случае присмотритесь и оцените услуги специалистов, которые возьмут на себя этот длительный и трудоёмкий процесс.

Современные деревянные дома строят из простого (рубленого) или оцилиндрованного бревна, обычного или клееного бруса, а также, каркасно-щитовым способом. Оцилиндрованные бревна изготавливают при помощи специальных фрез, через которые пропускают обычные бревна. В результате получается бревно строго цилиндрической формы по всей длине. Затем их торцуют, делают необходимые пазы, замки и технологические отверстия. Сроки возведения дома из оцилиндрованного бревна сравнительно не велики и составляют, в зависимости от масштабов строительства, от двух до шести месяцев. Клееный брус изготавливают только из хорошо просушенного материала. Благодаря этому, после установки стен не требуется время на усадку дома. Время установки здания из клееного бруса на готовый фундамент не превышает 3-4 недели.