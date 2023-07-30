Есть одно существенное отличие: чем отличаются маринованные огурцы от квашеных

Существенная разница между солением и маринованием сосоит в одном: при заготовке овощей способом соления применяют рассол, при способе маринования применяют маринад.
Плюсы и минусы
Минус маринованных огурцов по сравнению с квашеными – уксус или другая кислота уничтожает часть витаминов и нейтрализует микроэлементы. Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсирует отличный вкус этой заготовки.
Именно маринованные огурцы являются отличным дополнением ко многим блюдам и самостоятельной закуской. Они сочетаются с мясными и рыбными блюдами, гармонируют с другими свежими и вареными овощами в салатах и могут быть ингредиентом пикантных соусов.
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