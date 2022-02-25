Есть проблемы: состояние русла Северо-Крымского канала осмотрел Сергей Аксёнов

Фото: Сергей Аксёнов / Telegram

Cостояние русла Северо-Крымского канала осмотрел глава РК Сергей Аксёнов. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Глава региона инспектировал канал на всём протяжении от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, а также бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия воды на полуостров.«Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель. Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины», – написал он в соцсетях.Кроме того, нужно найти технические решения для восстановления заслонок, взорванных националистами. Без этого невозможно подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области. К понедельнику будет сформирована дорожная карта, о ней Аксёнов доложит Президенту России Владимиру Путину.ПО ТЕМЕ: Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал