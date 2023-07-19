Этапы получения Карты поляка

В соответствии с польским законодательством претендовать на получение Карты поляка могут две категории лиц:

Доказавшие наличие польских корней. Потребуется предоставить документы, подтверждающие, что есть или были родственники польской национальности.

Предоставившие свидетельство об активном участии в общине Польши на территории своей страны. В этом случае карта оформляется через воеводу.

Независимо от основания получения свидетельства репатриации, заявитель должен владеть государственным языком Польши на уровне А2 и выше, а также знать историю, географию и традиции этой страны.

Подготовка документов

На первом этапе нужно собрать все документы, которые могут подтвердить польские корни и степень родства. К ним относятся свидетельства о рождении и браке, записи о воинской службе, удостоверение личности. Также потребуется подготовить заявление, действующий паспорт, фотографию 35х45 мм. Сертифицированного перевода документов на польский язык не требуется.

Запись в консульство

После подготовки всех документов необходимо записаться на собеседование в консульство. Запись проводится по телефону и на польском языке. К этому времени нужно уже понимать, какие вопросы будут заданы и как на них ответить. Оператор спросит ваше имя, место прописки и номер телефона. Если вы еще не начали учить польский язык, то самое время приступить. Впереди будет примерно месяц до личного общения с консулом, чтобы повысить уровень своих знаний.

Прохождение интервью

Собеседование проводится в польском дипломатическом представительстве. К этому времени лучше закончить в Минске курсы Карты поляка, увеличивающие шансы на получение данного документа. Достаточно уровня А2, который предполагает умение рассуждать на общие темы и высказывать свое мнение на польском языке.

Перед интервью консул проверит предоставленные ему документы на подлинность. Затем он задаст вопросы о польской семье и попросит заявителя рассказать о себе. Следующий блок вопросов будет посвящен истории Польши, ее традициям и национальным праздникам. Он может спросить про известных польских спортсменов и выдающихся деятелей культуры. На все вопросы отвечать нужно только на польском языке.

Получение карты

После принятия положительного решения кандидат в присутствии представителя консульства подписывает документ, подтверждающий его принадлежность к народу Польши. Изготовление карты занимает не менее 2 месяцев, а забрать ее можно лично и только после получения уведомления о готовности документа.