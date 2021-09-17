Этапы ремонта, гидроизоляции и защиты конструкций

Неотъемлемой частью в строительных работах является гидроизоляция бетона. Это один из этапов работ, что представлен дополнительным покрытием и выполняет защитную функцию. Гидроизоляция позволяет поверхностям быть более устойчивыми к влаге, защищает их от появления плесени и грибка. Каждая гидроизоляция, то есть гидроизолирующие материалы, имеют свой срок годности, а также могут подвергнуться повреждениям. В этом случае потребуется ремонт гидроизоляции бетона, а это работа ответственная, не из легких. Нужно строго соблюдать все этапы и нормы, так что лучше доверить ремонтные работы проверенным и профессиональным мастерам.

Проникающая гидроизоляция и инъектирование бетона

Одними из самых надежных, а потому популярных и востребованных методов ремонта поврежденных гидроизоляций бетона – проникающая гидроизоляция и инъектирование основы при помощи специальных полиуретановых растворов. Это связано их рядом преимуществ и тонкостей работы. Именно заказать такую гидроизоляцию тут станет надежным и долговечным решением.

Главной отличительной чертой проникающей гидроизоляции является то, что она образуется прямо в массе бетона, а не на поверхности, как это происходит в обычной гидроизоляции. Это гораздо надежнее, ведь вода не только не попадет извне, а и не сможет скопиться в технологических швах. К тому же проникающую изоляцию можно отремонтировать в заглубленных помещениях, благодаря возможности работы по влажному бетону.

Инъектирование бетона принято применять именно в сочетании с проникающей гидроизоляцией. Такой этап в работе защитит ремонтный материал от вымывания, что возможно еще до кристаллизации. Весь процесс заключается в том, что специальные полимерные материалы под высоким давлением закачиваются в бетон. Так в бетоне точно не остается трещин, а качество и прочность гидроизоляции возрастет в разы.

Как проводится ремонт?

С начала нужно диагностировать поломку. Необходимо найти причину и устранить ее, чтобы подобная ситуация не повторилась. Следующим этапом является демонтаж изолирующего покрытия с поверхности. Дальше нужно проверить стены и фундамент, найти и справиться с трещинами, в которых могла скопиться вода. Затем перед укладкой гидроизолирующих материалов обрабатывается и очищается данный участок.

Только после вышеперечисленных этапов проводится укладка нового материала. Если повреждения были сильными, лучше прибегнуть к инъектированию, чтобы укрепить гидроизоляцию бетона и убедиться в надежности проведенной работы.