Эти пирожные готовлю сразу с кремом. Простой рецепт, хоть каждый день пеки

Пирожные не всегда были сладкими пирожками с кремом, предназначенные для чаепития. Впервые настоящее пирожное смог приготовить кондитер Эрнст-Август Гардес.

Этот человек создал новую отрасль для кулинарного мира. Позднее повар стал обучать приготовлению пирожных других людей. В

Берлин приезжало много кондитеров, чтобы обучиться создавать нежную кремовую начинку и упаковывать ее внутрь бисквита без особых внешних повреждений.

Мы можем намного короче и быстрее рассказать, как можно приготовить сладкое кремовое пирожное.

Ингредиенты теста для кремового пирожного:

мука — 300 г;

сахар — 80 г;

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 50 мл;

соль — ⅓ ч. л.;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для крема:

творог — 400 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 100 г;

цедра лимона;

лимонный сок — ч. л.;

соль — ¼ ч. л.;

ванилин — щепотка.

Приготовление кремового пирожного:

В миску разбиваем яйца комнатной температуры, высыпаем соль и сахарный песок. Для приготовления теста продукты надо взбить до пышной пены.

В яичную массу выливаем растительное масло, смешиваем. Отдельно соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную массу.

Лопаткой, затем руками замешиваем эластичное мягкое и не липкое тесто. Раскатываем полученный колобок в пласт толщиной 0,5 мм.

Прямоугольный пласт (30х20 см) нужно разделить на 15 квадратиков.

Все квадратики выкладываем в небольшие формочки для выпекания кексов.

В данные формочки из теста нужно выложить крем. Взбиваем для кремовой основы яйца с солью и сахаром до образования пышной пены.

Погружным блендером создаем из творога кремовую массу. Выкладываем творожную массу в яичную, перемешиваем, высыпаем цедру.

Выливаем в начинку лимонный сок, высыпаем ванилин, взбиваем миксером минуту. Перемещаем крем в заготовки из теста.

Выпекать пирожные нужно при 180 градусах в духовке 20 минут. Далее выпекаем десерт при 100 градусах аналогично 20 минут.

После выпекания пирожные нельзя доставать из духовки минимум 15 минут.

Пирожные стоит употреблять в остывшем виде. Если дома нет лимона, его рекомендуется заменить на мандарин или апельсин.