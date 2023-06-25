Эти пирожные готовлю сразу с кремом. Простой рецепт, хоть каждый день пеки

Пирожные не всегда были сладкими пирожками с кремом, предназначенные для чаепития. Впервые настоящее пирожное смог приготовить кондитер Эрнст-Август Гардес.
Этот человек создал новую отрасль для кулинарного мира. Позднее повар стал обучать приготовлению пирожных других людей. В
Берлин приезжало много кондитеров, чтобы обучиться создавать нежную кремовую начинку и упаковывать ее внутрь бисквита без особых внешних повреждений.
Мы можем намного короче и быстрее рассказать, как можно приготовить сладкое кремовое пирожное.
Ингредиенты теста для кремового пирожного:
- мука — 300 г;
- сахар — 80 г;
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 50 мл;
- соль — ⅓ ч. л.;
- разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для крема:
- творог — 400 г;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 100 г;
- цедра лимона;
- лимонный сок — ч. л.;
- соль — ¼ ч. л.;
- ванилин — щепотка.
Приготовление кремового пирожного:
В миску разбиваем яйца комнатной температуры, высыпаем соль и сахарный песок. Для приготовления теста продукты надо взбить до пышной пены.
В яичную массу выливаем растительное масло, смешиваем. Отдельно соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в яичную массу.
Лопаткой, затем руками замешиваем эластичное мягкое и не липкое тесто. Раскатываем полученный колобок в пласт толщиной 0,5 мм.
Прямоугольный пласт (30х20 см) нужно разделить на 15 квадратиков.
Все квадратики выкладываем в небольшие формочки для выпекания кексов.
В данные формочки из теста нужно выложить крем. Взбиваем для кремовой основы яйца с солью и сахаром до образования пышной пены.
Погружным блендером создаем из творога кремовую массу. Выкладываем творожную массу в яичную, перемешиваем, высыпаем цедру.
Выливаем в начинку лимонный сок, высыпаем ванилин, взбиваем миксером минуту. Перемещаем крем в заготовки из теста.
Выпекать пирожные нужно при 180 градусах в духовке 20 минут. Далее выпекаем десерт при 100 градусах аналогично 20 минут.
После выпекания пирожные нельзя доставать из духовки минимум 15 минут.
Пирожные стоит употреблять в остывшем виде. Если дома нет лимона, его рекомендуется заменить на мандарин или апельсин.