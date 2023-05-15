Это блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкой

Традиционный пирог с курочкой – это особая форма кулинарного удовольствия. Готовить его очень просто, а результат заставит возвращаться к этому рецепту еще много раз.

Если вы любите нежный вкус выпечки в сочетании с курочкой – просто нужно попробовать этот пирог. Простое блюдо имеет не только очень эстетичный вид, но и неповторимый вкус.

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Рецепт пирога с курочкой

Время: 1 час

Порций: 8

Ингредиенты:

для начинки:

– 1 курочка;

– 1 луковица;

– 6 зубчиков чеснока;

– 1 морковь;

– 2 лавровых листа;

– 1 кубик куриного бульона;

– 6 горошин перца;

для теста:

– 450 грамм муки;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 120 грамм сливочного масла;

– 120 овощного жира;

– 1 яйцо;

для соуса:

– 250 миллилитров молока;

– 55 грамм сливочного масла;

– 55 грамм муки.

Приготовление: