Это блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкой

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Традиционный пирог с курочкой – это особая форма кулинарного удовольствия. Готовить его очень просто, а результат заставит возвращаться к этому рецепту еще много раз.

Если вы любите нежный вкус выпечки в сочетании с курочкой – просто нужно попробовать этот пирог. Простое блюдо имеет не только очень эстетичный вид, но и неповторимый вкус.

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Рецепт пирога с курочкой

Время: 1 час

Порций: 8

Ингредиенты:
для начинки:
– 1 курочка;
– 1 луковица;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1 морковь;
– 2 лавровых листа;
– 1 кубик куриного бульона;
– 6 горошин перца;
для теста:
– 450 грамм муки;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 120 грамм сливочного масла;
– 120 овощного жира;
– 1 яйцо;
для соуса:
– 250 миллилитров молока;
– 55 грамм сливочного масла;
– 55 грамм муки.

Приготовление:

  1. Курицу кладем в большую кастрюлю. Лук и чеснок смешайте с морковью, лавровым листом кубиками бульона и перцем.
  2. Заливаем холодной водой и доводим до кипения. Убавляем огонь и готовим к готовности курицы.
  3. Готовим тесто. Просеиваем муку и соль в большую миску.
  4. Масло нарезаем кубиками и замешиваем тесто, пока оно не станет похоже на мелкие сухари.
  5. Добавляем воду и замешиваем крутое тесто.
  6. Выкладываем на поверхность и еще раз вымешиваем.
  7. Формируем шар теста, обертываем полиэтиленом и кладем в холодильник на 30 минут.
  8. Курицу вынимаем из воды, кастрюлю возвращаем на огонь и уменьшаем количество жидкости до 250 миллилитров.
  9. Процеживаем жидкость от жира и даем остыть.
  10. Курицу делим на куски и мелко нарезаем.
  11. Лук с бульоном кладем в комбайн. Взбиваем, добавляем молоко и отставляем.
  12. На сковороде топим масло и всыпаем муку. Постепенно добавляем бульон, доводим до кипения.
  13. Убавляем огонь и тушим еще 5 минут. Солим и перчим. Добавляем мясо в соус. Отставляем смесь.
  14. Разогреваем духовку до 220 градусов.
  15. Две трети теста раскатываем и выкладываем в форму.
  16. Выкладываем на тесто курицу в соусе.
  17. Оставшееся тесто раскатываем и накрываем пирог. Защипываем края.
  18. Смазываем пирог яйцом.
  19. В верхней части теста делаем отверстие для выхода пара.
  20. Запекаем 45 минут.

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