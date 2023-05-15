Рецепты Это блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкой По Admin - 15 мая, 2023 0 43 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Традиционный пирог с курочкой – это особая форма кулинарного удовольствия. Готовить его очень просто, а результат заставит возвращаться к этому рецепту еще много раз. Если вы любите нежный вкус выпечки в сочетании с курочкой – просто нужно попробовать этот пирог. Простое блюдо имеет не только очень эстетичный вид, но и неповторимый вкус. Читайте также Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей Рецепт пирога с курочкой Время: 1 час Порций: 8 Ингредиенты: для начинки: – 1 курочка; – 1 луковица; – 6 зубчиков чеснока; – 1 морковь; – 2 лавровых листа; – 1 кубик куриного бульона; – 6 горошин перца; для теста: – 450 грамм муки; – 1/2 чайной ложки соли; – 120 грамм сливочного масла; – 120 овощного жира; – 1 яйцо; для соуса: – 250 миллилитров молока; – 55 грамм сливочного масла; – 55 грамм муки. Приготовление: Курицу кладем в большую кастрюлю. Лук и чеснок смешайте с морковью, лавровым листом кубиками бульона и перцем. Заливаем холодной водой и доводим до кипения. Убавляем огонь и готовим к готовности курицы. Готовим тесто. Просеиваем муку и соль в большую миску. Масло нарезаем кубиками и замешиваем тесто, пока оно не станет похоже на мелкие сухари. Добавляем воду и замешиваем крутое тесто. Выкладываем на поверхность и еще раз вымешиваем. Формируем шар теста, обертываем полиэтиленом и кладем в холодильник на 30 минут. Курицу вынимаем из воды, кастрюлю возвращаем на огонь и уменьшаем количество жидкости до 250 миллилитров. Процеживаем жидкость от жира и даем остыть. Курицу делим на куски и мелко нарезаем. Лук с бульоном кладем в комбайн. Взбиваем, добавляем молоко и отставляем. На сковороде топим масло и всыпаем муку. Постепенно добавляем бульон, доводим до кипения. Убавляем огонь и тушим еще 5 минут. Солим и перчим. Добавляем мясо в соус. Отставляем смесь. Разогреваем духовку до 220 градусов. Две трети теста раскатываем и выкладываем в форму. Выкладываем на тесто курицу в соусе. Оставшееся тесто раскатываем и накрываем пирог. Защипываем края. Смазываем пирог яйцом. В верхней части теста делаем отверстие для выхода пара. Запекаем 45 минут. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Как приготовить мраморный кекс – рецепт за считанные минутыЖареные пирожки с картофелем – рецепт на кефиреБез лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеДавний гуцульский рецепт – готовим коломыйские кныдли из картофеляРецепт: Диетическое овсяное печенье — Из хлопьев «4 злака» с творогом, без сахара, без муки и манки, и лишнего жира.