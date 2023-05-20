Это блюдо выручит вас не раз: как сделать домашний чесночный хлеб с сыром

Вкусный хлеб, который можно подать в салаты или другие блюда – это настоящая находка. Чесночный хлеб с сырными нотками точно придется вам по душе.

Этот вариант чесночного хлеба завоевал поклонников по всему миру. Если вам нужно будет быстро и вкусно перекусить, то просто поджарьте его с моцареллой и наслаждайтесь самым простым салатом из кориандра и помидоров.

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Рецепт чесночного хлеба с сыром

Время: 30 минут + 2 часа на тесто

Порций: 2 багета

Ингредиенты:

для багета:

– 250 грамм муки + немного для присыпки;

– 5 грамм соли;

– 5 грамм сухих дрожжей;

– 30 миллилитров оливкового масла + для смазки;

– 180 миллилитров воды;

для чесночной смеси:

– 1 головка чеснока;

– немного оливкового масла;

– щепотка соли;

– щепотка сахара;

– 125 грамм моцареллы.

Приготовление: