Рецепты Это блюдо выручит вас не раз: как сделать домашний чесночный хлеб с сыром По Admin - 20 мая, 2023 0 23 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Вкусный хлеб, который можно подать в салаты или другие блюда – это настоящая находка. Чесночный хлеб с сырными нотками точно придется вам по душе. Этот вариант чесночного хлеба завоевал поклонников по всему миру. Если вам нужно будет быстро и вкусно перекусить, то просто поджарьте его с моцареллой и наслаждайтесь самым простым салатом из кориандра и помидоров. Не пропустите Начинаем сезон жареного мяса правильно: вкусные блюда из курятины, которые порадуют друзей Рецепт чесночного хлеба с сыром Время: 30 минут + 2 часа на тесто Порций: 2 багета Ингредиенты: для багета: – 250 грамм муки + немного для присыпки; – 5 грамм соли; – 5 грамм сухих дрожжей; – 30 миллилитров оливкового масла + для смазки; – 180 миллилитров воды; для чесночной смеси: – 1 головка чеснока; – немного оливкового масла; – щепотка соли; – щепотка сахара; – 125 грамм моцареллы. Приготовление: Все ингредиенты для багетов, кроме воды, смешиваем в одной посуде. Дрожжи не должны контактировать с солью до момента затворения. Медленно добавляем воду и замешиваем тесто. Перекладываем его в смазанную маслом посуду и оставляем на 2 часа. Выкладываем тесто на присыпанную мукой поверхность и делим на две части и формируем багеты. Разогреваем духовку до 200 градусов. Зубчики чеснока не очищаем, ставим в форму для запекания, добавляем немного масла и щепотку соли. Запекаем 20 минут. Вынимаем чеснок из духовки, даем немного остыть и чистим. Заталкиваем зубчики чеснока внутрь багетов. В форму налейте немного воды и нагрейте ее внизу духовки, чтобы образовался пар – это гарантирует образование корочки. Выпекаем багеты 30 – 40 минут. Затем их следует нарезать на ломтики, посыпать тертым сыром и отправить перед подачей в микроволновку. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Для хорошего начала недели: готовим яичницу по особому рецептуВы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныУкраинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»Ко дню вышиванки: подборка аутентичных блюд от Евгения КлопотенкоЭто блюдо покоряет всех: как приготовить нежный пирог с курочкой