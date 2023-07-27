Рецепты Это лучший вкус сезона: рецепт малинового мороженого всего из 4 ингредиентов По Admin - 27 июля, 2023 0 32 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сезон малины нужно отмечать вкусными десертами. Только несколько ингредиентов – и порция удовольствия уже на вашем столе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Когда на улице жара, спасти может только мороженое или прохладный десерт. Почему бы не воспользоваться таким подарком природы, как малина и не насладиться особым вкусом лета? Читайте также Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Не стоит беспокоиться о сложности – несколько ингредиентах, простых кулинарных трюках – вот и все, что нужно для успеха. Рецепт домашнего малинового мороженого Время: 30 минту + время на застывание Порций: 4 Ингредиенты: – 100 грамм малины; – 150 грамм питьевого ванильного йогурта; – 75 малинового желе (порошок); – 250 миллилитров кипятка. Приготовление: В глубокой миске смешиваем кипяток с желе. Ставим в холодильник на 2 часа. Малину перетираем через сито. Взбиваем малину с йогуртом в блендере. Добавляем кусочки желе и еще раз взбиваем, но так, чтобы остались кристаллы желейные. Разливаем массу в удобную форму для мороженого или льда. Ставим на ночь в морозильную камеру. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Абрикосовый пирог по-новому: рецепт французской бабушкиВкус детства – готовим торт СпартакРаз-два и готово: элементарный летний торт без выпечкиДля себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкойЗабудете о чебуреках: рецепт азербайджанских кутабов с мясом или с сыром