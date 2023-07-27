Это лучший вкус сезона: рецепт малинового мороженого всего из 4 ингредиентов

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Сезон малины нужно отмечать вкусными десертами. Только несколько ингредиентов – и порция удовольствия уже на вашем столе.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Когда на улице жара, спасти может только мороженое или прохладный десерт. Почему бы не воспользоваться таким подарком природы, как малина и не насладиться особым вкусом лета?

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Не стоит беспокоиться о сложности – несколько ингредиентах, простых кулинарных трюках – вот и все, что нужно для успеха.

Рецепт домашнего малинового мороженого

Время: 30 минту + время на застывание

Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 грамм малины;
– 150 грамм питьевого ванильного йогурта;
– 75 малинового желе (порошок);
– 250 миллилитров кипятка.

Приготовление:

  • В глубокой миске смешиваем кипяток с желе. Ставим в холодильник на 2 часа.
  • Малину перетираем через сито.
  • Взбиваем малину с йогуртом в блендере.
  • Добавляем кусочки желе и еще раз взбиваем, но так, чтобы остались кристаллы желейные.
  • Разливаем массу в удобную форму для мороженого или льда.
  • Ставим на ночь в морозильную камеру.

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