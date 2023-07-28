Рецепты Этого рецепта у вас точно нет: маринованные огурцы с куркумой По Admin - 28 июля, 2023 0 27 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Прекрасные огурчики с пикантным вкусом – именно то, что нужно иметь в своей кладовке. Возьмите на вооружение простой рецепт из доступных ингредиентов. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Хрустящие огурчики с куркумой на зиму понравятся всем. От пряного аромата потекут слюнки и кружится голова, и будьте готовы заготовить их с запасом. Не пропустите Вкусно вместе с «Бащинским»: готовим летние салаты для идеального обеда или ужина Рецепт маринованных огурцов с куркумой Время: 60 минут Порций: 6 осіб Пример того как нужно нарезать овощи / Фото Smaker Ингредиенты: – 5 килограммов огурцов; – 3 перца; – 5 луковиц; – 1 чеснок; – 3 моркови; – 2 столовые ложки соли; – 1 стакан уксуса; – 1 стакан сахара; – 1 стакан воды; – 1 стакан масла; – 1 ложка куркумы; – 1 ложка горчицы; – несколько лавровых листьев; – несколько зерен душистого перца; – несколько горошин черного перца. Приготовление: Вымытые огурцы с кожурой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук. Перец промойте и очистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом. Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, растительное масло, уксус и сахар. Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно ночью. Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки. Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут после закипания воды. Извлеките банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть. Если не знаете, что приготовить из кабачка на зиму, воспользуйтесь этими советами. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Настоящий летний напиток – рецепт мохито с клубникойКабачки по-корейски: популярный рецепт от КлопотенкоРеволюция в мире закусок: топ летних салатов без майонезаРецепт кабачковой икры, как из магазинаХруст будет на весь дом: как приготовить огурцы с кетчупом на зиму