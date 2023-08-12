Этого вы точно не знали: как засушить яблоки на зиму

Издавна наши предки засушивали ягоды и фрукты, чтобы зимой варить из них компоты, компоты или просто добавлять в выпечку. Мы тоже предлагаем сделать заготовку из яблок на зиму – засушить несколько способов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яблоки – доступные и любимые фрукты украинцев. Из них можно приготовить много блюд: от закусок до десертов. Мы научим вас правильно засушивать их на зиму, чтобы они сохранялись как можно дольше.

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Как сушить яблоки на зиму на открытом воздухе

Перед началом заготовки нужно помыть яблоки, очистить их от семян. Кожурку оставляем или срезаем по желанию.

Нарезаем яблоки на кружочки толщиной примерно полсантиметра. Важно, чтобы они все были одинаковыми. Чем тоньше кружочек, тем быстрее он высохнет.

Берем обычную синтетическую нить для огорода и нанизываем на нее яблоки.

Для того чтобы яблоки не потемнели во время сушки, их можно опустить в соляной раствор (2 чайные ложки на 1 литр воды) или раствор с лимонной кислотой (1 чайная ложка на 1 литр воды) на пару минут. Затем яблоки снова нужно немного подсушить бумажными полотенцами и через отверстие протащить веревку.

Через пять-семь дней сушеные яблоки готовы.

Самое главное в сушке яблок – это правильно выбрать место. Сушиться они должны в хорошо проветриваемом месте и не на солнце. Вешаем связки с яблоками на веранде, в тени на небольшом протяжении. И делать это нужно в сухую погоду.

Как высушить яблоки в помещении

Если погода хочет лучшего, можно высушить яблоки в духовке.

Подготовьте их, как и в предыдущем методе.

Разложите кружочки на противень в один слой с определенным расстоянием. Можно использовать пергамент для выпечки.

Весь процесс занимает примерно 6 – 8 часов. Все время сушки необходимо держать дверцу духовки открытой, поскольку яблоки будут испарять большое количество воды.

Температуру сначала нужно установить 50 градусов, а через час примерно поднять до 70 градусов.

Также есть специальные электрические сушилки для яблок и других фруктов. Все, что нужно – разложить яблоки и нажать кнопку.