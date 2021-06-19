Этой ночью в Севастополе снова планируют отключать воду

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Этой ночью в Севастополе снова планируется отключение воды, так как всё ещё идёт мутный сток с глиняной взвесью. О вынужденной мере сообщил замгубернатора Николай Жигулин:«Как и сегодняшней ночью, нам, наверное, предстоит все-таки ограничение по воде и этой ночью. Это связано с тем, что у нас идет очень мутный сток, взвесь глиняная поступает, мы эту воду не берем для водоснабжения города, занимаемся отбором воды из подземных источников, чтобы качество воды не упало. Отключение воды будет с 00:00 до 7:00 часов утра 20 июня», — пояснил он.В Правительстве отметили и положительный эффект от сильных дождей. В озеро у горы Гасфорта только за вчерашний день поступило около 4 тыс. кубометров воды. В Чернореченском водохранилище сейчас – 37 млн кубометров воды.