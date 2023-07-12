Этот десерт растопил мое сердце. Рецепт за 15 минут: быстро и вкусно

О приготовлении различных десертов говорилось еще в древности. Люди постоянно потребляют сахар. Раньше глюкоза и сахароза бралась из фруктов и ягод. Сейчас стал доступен обработанный сахар.
Профессиональные десерты люди начали готовить в XVII веке. Тогда появился сахар, который был более доступным и чистым. Это помогало кондитерам не заморачиваться с готовкой крема и бисквитов.
Позднее, кондитеры со всего мира стали соревноваться в профессионализме приготовления тортов и пирожных.
Мы расскажем о том, как приготовить простой десерт, с которым справится любой.
Ингредиенты для десерта:
- яйцо — шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 50 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- мука — 20 г;
- кукурузный крахмал — 20 г;
- молоко — 500 мл;
- сливочное масло — 60 г;
- шоколадное печенье — 300 г;
- молочный шоколад — 180 г;
- сливки 36% — 90 г;
- арахис молотый — 90 г.
Приготовление десерта:
В сотейнике смешиваем яйцо, соль, сахарный песок, ванильный сахар, муку и крахмал. Выливаем постепенно в сотейник молоко, варим смесь на медленном огне до загустения.
В молочную массу выкладываем сливочное масло, продолжаем готовить до растворения масла в смеси. Далее снимаем массу с огня, перемешиваем и слегка остужаем.
В форму для выпечки с большими бортиками выкладываем печенье. ⅓ часть молочной массы выкладываем на печенье. Слой покрываем печеньем, повторяем процедуру слоями, пока не закончится крем.
Разогреваем сливки, смешиваем с молочным шоколадом, пока он не растопится. Добавляем в глазурь арахис. Выкладываем глазурь на поверхность десерта.
Оставляем десерт в морозильной камере до полного застывания.
Получается десерт без выпекания коржей и готовки сложных кремовых основ. Это отличный вариант десерта к чаю.