Этот десерт растопил мое сердце. Рецепт за 15 минут: быстро и вкусно

О приготовлении различных десертов говорилось еще в древности. Люди постоянно потребляют сахар. Раньше глюкоза и сахароза бралась из фруктов и ягод. Сейчас стал доступен обработанный сахар.

Профессиональные десерты люди начали готовить в XVII веке. Тогда появился сахар, который был более доступным и чистым. Это помогало кондитерам не заморачиваться с готовкой крема и бисквитов.

Позднее, кондитеры со всего мира стали соревноваться в профессионализме приготовления тортов и пирожных.

Мы расскажем о том, как приготовить простой десерт, с которым справится любой.

Ингредиенты для десерта:

яйцо — шт.;

соль — щепотка;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 10 г;

мука — 20 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

молоко — 500 мл;

сливочное масло — 60 г;

шоколадное печенье — 300 г;

молочный шоколад — 180 г;

сливки 36% — 90 г;

арахис молотый — 90 г.

Приготовление десерта:

В сотейнике смешиваем яйцо, соль, сахарный песок, ванильный сахар, муку и крахмал. Выливаем постепенно в сотейник молоко, варим смесь на медленном огне до загустения.

В молочную массу выкладываем сливочное масло, продолжаем готовить до растворения масла в смеси. Далее снимаем массу с огня, перемешиваем и слегка остужаем.

В форму для выпечки с большими бортиками выкладываем печенье. ⅓ часть молочной массы выкладываем на печенье. Слой покрываем печеньем, повторяем процедуру слоями, пока не закончится крем.

Разогреваем сливки, смешиваем с молочным шоколадом, пока он не растопится. Добавляем в глазурь арахис. Выкладываем глазурь на поверхность десерта.

Оставляем десерт в морозильной камере до полного застывания.

Получается десерт без выпекания коржей и готовки сложных кремовых основ. Это отличный вариант десерта к чаю.