Этот простой трюк сделает вашу гречку рассыпчатой и лучшей из всех, что вы когда-либо пробовали

Обжарка гречки перед готовкой – один из простых и наиболее популярных способов приготовить рассыпчатую кашу.

Обжаренная гречневая крупа приобретает неповторимый ореховый вкус, всегда получается рассыпчатой и нежной.

Этот совет с обжаркой гречки действительно работает, и справиться с этим может любой кулинар.

Чтобы обжарить гречневую крупу, предварительно разогрейте сковороду на среднем огне.

Добавьте ядра гречки и часто помешивайте, пока они не станут золотисто-коричневыми и ароматными. Такой процесс должен занять не более 5-6 минут.

После обжарки гречку можно продолжить готовить привычным способом. Добавьте ее в кастрюлю с водой или бульоном и варите до готовности.

Убедитесь, что соотношение воды и обжаренной гречки остается, как и для обычной каши – 2:1.

Варите гречку после закипания на медленном огне, и накройте кастрюлю крышкой достаточно плотно.

Гречка будет готова через 15-20 минут, или после полного выкипания воды.

Готовую гречку слегка разрыхлите вилкой и дайте постоять до 10-15 минут перед подачей на стол.

такой простой и доступный совет-лайфхак поможет вам готовить вкусную и рассыпчатую гречку всегда.