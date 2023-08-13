Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

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Впервые стали готовить мясные рулеты примерно в V веке нашей эры. Данной информацией человечество обладает благодаря кулинарной книге, обнаруженной археологами на территории Древнего Рима.

Спустя время, мясные рулеты стали совершенствоваться.

Данное блюдо приобрело огромную популярность в холодных странах, где большое значение имеет сытость и жирность яств. Поэтому можно наблюдать много интересных мясных рецептов в Европейских государствах по типу Швеции и Финляндии. В нашей стране также есть рецепты рулетов.

Например, стоит дать рецепт куриного рулета в духовке.

Ингредиенты для рулета из курицы:

  • Курица — 1400 г;
  • Сыр гауда — 150 г;
  • Соус терияки — 100 мл;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Корень имбиря — 20 г;
  • Прованские травы — ч.л.;
  • Соль — ч.л.;
  • Перец чёрный — ½ ч.л.;
  • Масло растительное — 50 г.

Приготовление куриного рулета:

Разделываем тушку курицы, удаляем хрящи, кожу и внутренности. Также избавляемся от позвоночника, грудных костей и прочего.

Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

Полученный пласт из куриного мяса накрываем целлофаном и отбиваем.

Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

В отдельной чаше смешиваем измельченный корень имбиря, прованские травы, соль и черный молотый перец.

Выливаем в смесь специй соус терияки, перемешиваем.

Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем в миску с мясом. Заливаем мясо смесью соуса и специй, под крышкой оставляем мариноваться на час.

Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

Далее раскладываем мясо на рабочую поверхность, покрытую целлофаном. Измельчаем на терке сыр, посыпаем поверхность мяса. Сворачиваем в рулет мясо шкурой вверх, а сыром внутрь, связываем специальными бечевками.

Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

Смазываем форму для запекания растительным маслом, запекаем рулет из курицы при 180 градусах 60 минут.

Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

Не забываем после приготовления освободить рулет от бечевки.

Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

Получается отменное блюдо, замена колбасе из магазина.

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