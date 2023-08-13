Этот рецепт побил все рекорды кулинарии. Сочный рулет из курицы в духовке

Впервые стали готовить мясные рулеты примерно в V веке нашей эры. Данной информацией человечество обладает благодаря кулинарной книге, обнаруженной археологами на территории Древнего Рима.

Спустя время, мясные рулеты стали совершенствоваться.

Данное блюдо приобрело огромную популярность в холодных странах, где большое значение имеет сытость и жирность яств. Поэтому можно наблюдать много интересных мясных рецептов в Европейских государствах по типу Швеции и Финляндии. В нашей стране также есть рецепты рулетов.

Например, стоит дать рецепт куриного рулета в духовке.

Ингредиенты для рулета из курицы:

Курица — 1400 г;

Сыр гауда — 150 г;

Соус терияки — 100 мл;

Лук репчатый — 2 шт.;

Корень имбиря — 20 г;

Прованские травы — ч.л.;

Соль — ч.л.;

Перец чёрный — ½ ч.л.;

Масло растительное — 50 г.

Приготовление куриного рулета:

Разделываем тушку курицы, удаляем хрящи, кожу и внутренности. Также избавляемся от позвоночника, грудных костей и прочего.

Полученный пласт из куриного мяса накрываем целлофаном и отбиваем.

В отдельной чаше смешиваем измельченный корень имбиря, прованские травы, соль и черный молотый перец.

Выливаем в смесь специй соус терияки, перемешиваем.

Нарезаем четверть кольцами лук, выкладываем в миску с мясом. Заливаем мясо смесью соуса и специй, под крышкой оставляем мариноваться на час.

Далее раскладываем мясо на рабочую поверхность, покрытую целлофаном. Измельчаем на терке сыр, посыпаем поверхность мяса. Сворачиваем в рулет мясо шкурой вверх, а сыром внутрь, связываем специальными бечевками.

Смазываем форму для запекания растительным маслом, запекаем рулет из курицы при 180 градусах 60 минут.

Не забываем после приготовления освободить рулет от бечевки.

Получается отменное блюдо, замена колбасе из магазина.