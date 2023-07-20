Этот сок лучше не покупать: от какого магазинного напитка следует держаться как можно дальше

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Проверьте наличие мякоти и осадка
Натуральные соки обычно не фильтруются и могут содержать мякоть или осадок в зависимости от фрукта. Эти натуральные компоненты являются показателями подлинности и показывают, что сок не подвергался чрезмерной обработке или фильтрации. Осторожно встряхните бутылку или контейнер и наблюдайте, не оседает ли на дне осадок или мякоть.
Имеет ли значение цвет
Настоящие натуральные соки часто имеют яркие, естественные цвета, отражающие фрукты. К примеру, апельсиновый сок должен иметь насыщенный золотистый оттенок, а яблочный – светло-золотистый или слегка янтарный. Будьте осторожны, если сок выглядит неестественно ярким или если цвет кажется искусственным. Кроме того, натуральный сок может несколько помутнеть из-за наличия мякоти, тогда как поддельные версии, вероятно, будут выглядеть идеально прозрачными.
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