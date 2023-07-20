Этот сок лучше не покупать: от какого магазинного напитка следует держаться как можно дальше

Сок – это отличный, освежая напиток. К сожалению, на полках магазинов все чаще можно найти некачественный продукт.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Для того чтобы приобрести натуральный продукт, важно понимать, как выбрать качественный сок и отличить его от поддельных альтернатив. В статье 24 Канала получите важную информацию, которая поможет вам принять решение.

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Внимательно читайте этикетку

Выбирая сок, прежде всего внимательно изучите этикетку. Настоящий натуральный сок будет иметь краткий список ингредиентов. В составе будут только фрукты или ягоды, из которых он сделан. Будьте осторожны с соками с длинным списком ингредиентов, особенно если они содержат искусственные подсластители, консерванты или красители.