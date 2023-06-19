Этот торт в Италии считается лучшим. Отличный летний десерт: готовлю через день

Лимонные торты не получили особой популярности в нашей стране по сравнению с Медовиком, тортом Наполеоном и чизкейками. Вероятно, специфика торта с лимоном смущает людей.

Дело в том, что лимон для многих является кислым продуктом. Соответственно, вкус лимона в тортах воспринимается как нечто кислое и невкусное. Аналогичная дилемма вкуса сопровождает также морковный и тыквенный десерт.

Но, стоит дать шанс лимонным тортам. Это отменный необычный десерт, который не является кислым, вопреки стереотипам. Мы расскажем, как приготовить нежный лимонный торт по итальянскому рецепту.

Ингредиенты теста для лимонного торта:

яйцо — шт.;

сахар — 120 г;

цедра лимона;

мука — 320 г;

разрыхлитель — 6 г;

сливочное масло — 140 г.

Ингредиенты для крема:

молоко — 500 мл;

яйца — 2 шт.;

кукурузный крахмал — 4 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.;

маскарпоне — 80 г;

лимон — шт.

Приготовление лимонного торта:

В сотейник выливаем молоко, разбиваем яйца, высыпаем кукурузный крахмал и сахар, взбиваем компоненты венчиком до однородности. На медленном огне варим молочную смесь до загустения.

В кремовую основу выкладываем маскарпоне, перемешиваем. Из лимона выжимаем сок, который выливаем в кремовую основу, смешиваем ингредиенты.

Пока крем остывает, нужно смешать в отдельной таре яйца с сахаром и лимонной цедрой. Для приготовления теста нужно высыпать в яичную смесь муку, соединенную с разрыхлителем.

В мучную массу выкладываем холодное сливочное масло, замешиваем эластичное и не липкое тесто. ⅓ часть теста оставляем, остальное надо распределить равномерно по форме для выпекания (диаметр 26 см).

Поверхность теста протыкаем вилкой по всему диаметру. Выкладываем на дно крем, ровным слоем.

⅓ часть теста раскатываем на пергаменте, придаем форму круга, диаметром 26 см. Вырезаем из пласта небольшие кружочки при помощи рюмки.

Внахлест выкладываем кружочки из теста на кремовую поверхность по краям торта.

Выпекать изделие надо в духовке при 180 градусах 35 минут.

В качестве декора рекомендуется использовать лимонные дольки и сахарную пудру.

Это отличная замена покупным тортам с приторным кремом.