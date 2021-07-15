Вице-премьер правительства РК Евгений Кабанов подал документы на участие в выборах в Госдуму, передает Крыминформ.

В Крыму построят объездную дорогу в обход Алушты — Кабанов Кабанов отметил, что по истечению нескольких дней территориальная избирательная комиссия проверит его документы и, если все заполнено корректно, то он получит статус кандидата в депутаты Госдумы по 21 избирательному округу.

Кабанов рассказала, что глава РК Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов поддержали его выдвижение.