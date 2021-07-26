Евгений Кабанов снялся с выборов в Госдуму

Вице-премьер РК Евгений Кабанов снял свою кандидатуру с выборов в депутаты Госдумы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Евгений Кабанов подал документы на участие в выборах в Госдуму «Я решил отозвать поданные мною документы на регистрацию кандидатом в депутаты Государственной думы, и продолжить свою работу в правительстве Крыма в качестве вице-премьера, курирующего строительный комплекс и реализацию ФЦП», — уточнил вице-премьер.

Напомним, что Евгений Кабанов баллотировался по евпаторийскому одномандатному округу.