Евпаторию лишат горячей воды до Нового года

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Горячей воды в Евпатории не будет до конца года. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов во время очередного совещания по водообеспечению Крыма.

ВЛАДИМИР БАЖЕНОВ, генеральный директор ГУП «Вода Крыма»: «Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в городе горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе с 24 сентября».

Горячую воду отключат уже 26 ноября. Подачу намерены возобновить после ввода в эксплуатацию второго вилинского водозабора.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «В данном случае приносим извинения евпаторийцам за вынужденные меры. Тем не менее, других решений с точки зрения того, чтобы промыть систему, нет. Источников воды нет. Было принято решение сегодня, понимая ситуацию. Без горячей воды просим потерпеть евпаторийцев в течение 30 дней, до 31 декабря. Затем горячая вода в городе Евпатории будет».

Напомним, ранее в Евпатории снизили давление воды в сетях водоснабжения в ночное время: с 23.00 до 5.00.