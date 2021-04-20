Евроремонт в Москве

Обзор ремонта: каковы этапы ремонта дома?

Хотя не все ремонтные работы в доме выполняются в одном и том же порядке, вы можете следовать определенному курсу, чтобы избежать ненужной работы.

Многие проекты реконструкции включают в себя несколько этапов. Вот общие шаги для рассмотрения.

Составьте план

Оцените, что вы хотите отремонтировать, и установите приоритеты. Это включает в себя решение, с чего начать, и наличие времени и бюджета, необходимых для выполнения работы.

Установите бюджет

Придумайте окончательное число о том, сколько вы хотите с комфортом потратить на евроремонт Москва. Включите как можно больше подробностей, чтобы вы могли легко сравнить предложения.

Подробный тендер поможет вам контролировать расходы по мере продвижения проекта и означает, что вы можете легко корректировать расценки, если они превышают бюджет.

Наймите подрядчика

Исследуйте и выберите подрядчика, с которым вы чувствуете себя комфортно. Обязательно подписывайте контракты, которые помогут определить объем работ и процесс, чтобы потенциально избежать или решить любые проблемы.

Безопасные разрешения и материалы для заказа

Как правило, необходимые во многих муниципалитетах, разрешения также могут иметь решающее значение для предотвращения необходимости повторной работы.

После того, как у вас есть разрешения, вы можете также начать заказывать необходимые материалы, такие как пиломатериалы, гипсокартон, новые окна и двери и т. д.

Работа за стенами

Как правило, это время для критической работы за стенами, под полом и над потолками — штукатурка водопровода, электричества, отопления и кондиционирования, подпольные покрытия и изоляция.

Установить шкафы

Теперь, когда стены и полы в комнате отремонтированы, комната начинает напоминать свое законченное состояние. Шкафы обычно устанавливаются рядом с верхними шкафами, а не с нижними.

Добавьте последние штрихи

Пришло время добавить эти последние детали и украшения — окончательная покраска, зазоры, герметизация пола, осветительные приборы, скобяные изделия и любые другие штрихи.

После завершения ремонта обязательно уделите немного времени, чтобы насладиться новым окружением, и, возможно, даже начать мечтать о вашем следующем проекте.