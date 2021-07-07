Евровагонка – это удобный и долговечный материал

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Беседка – это так называемое место в саду или во дворе, где вы найдете покой и уединение, скрытое от природных недугов и назойливых взглядов соседей. Это место, которое можно оборудовать столиком со стульями для приятного чаепития и неспешной беседы. Это нехитрое сооружение послужит местом отдыха, и, несомненно, является украшением внешнего вида вашего дворика. Многих пугает мысль сделать ее самому; на самом деле это не так трудно, как кажется с первого взгляда. Также вас может заинтересовать евровагонка от производителя, посмотреть более подробную информацию вы сможете перейдя по ссылке.

Для начала выберите место для строительства вашей беседки. Ее лучше поставить в тени, в безветренном месте. Теперь можно приступать непосредственно к строительству. Для этого вам понадобятся висячие стропила и строительные материалы.

На месте строительства необходимо разметить фундамент. Для этого нужно снять верхний грунт (черный грунт). Теперь, уложим и закрепим по периметру фундамента нижний ряд. Лучше в качестве строительного материала использовать деревянный брус из древесины хвойных деревьев, сечение которого должно быть 100-150 мм. Нижний ряд является, так называемым, обвязочным.

Используя уголки, установим на обвязочный брус вертикальные стойки из дерева. Сечение каждой стойки должно быть около 100х100 мм, а высота около 2м от уровня пола вашей беседки. Стойки можно на время закрепить с помощью раскосов. Это необходимо для того, чтобы стойки располагались вертикально.

Лаги для пола необходимо уложить на кирпичные столбики и закрепить их на концах к обвязочному брусу. Гидроизоляцию будем делать непосредственно между лагами и столбиками, выполненными из кирпича. Доски пола сверху нужно прибить гвоздями.

Следующий этап – строительство крыши нашей беседки. Необходимо установить и закрепить поперечные балки в пропилах, которые были сделаны заранее в вертикальных стойках. На эти балки будут опираться стропила для двухскатной крыши. Сделайте обрешетку из обрезной доски и закрепите на нее поликарбонат.

По всему периметру нашей беседки закрепим доску размерами 30х100 мм на вертикальные стойки, на высоте около метра от пола постройки. Используя вагонку, зашейте открытое пространство района доска-обвязочный брус. Теперь необходимо включить фантазию и украсить беседку по вашему усмотрению.

Материалы, необходимые для построения беседки: