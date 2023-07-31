Express: ягоды и еще три продукта уменьшают риск развития рака

Риск развития онкологии заметно снижается, если регулярно включать в свой рацион четыре продукта: рыбу, ягоды, орехи и семена, а также цельнозерновые. Об этом сообщил британский врач Сунни Патель, которого цитирует издание Express.

Медик пояснил, что все названные им продукты предотвращают развитие рака, потому что купируют воспалительные процессы в организме благодаря содержащимся в них особым веществам.

Например, в ягодах таким веществом являются антиоксиданты.

Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые вызывают стресс и провоцируют воспаления, — сказал Патель.

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В рыбе это жирные кислоты омега-3, которыми особенно богаты сардины, лосось и макрель. Поэтому специалист посоветовал хотя бы раз в неделю включать в свой рацион рыбу.

В разных видах орехов, семенах льна и чиа также есть антиоксиданты и полезные жиры, а в цельнозерновых веществом, которое не дает развиваться раку, является клетчатка.

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