Фахита с курицей: мексиканский рецепт

Фахита — традиционное мексиканское блюдо, что представляет собой обжаренные мясо и овощи, которые завернуты в пшеничную лепешку. Эта вкуснятина пришлась по душе всем гурманам, попробовавшим ее.

Готовить фахиту можно из курицы, свинины или говядины. Выбирайте мясо по своему вкусу. Главное — нарезать его полосками и в конце заправить блюдо острым соусом или домашним гуакамоле. Остановились на втором варианте? Тогда советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего гуакомоле из авокадо и томатов, которым мы делились ранее.

Сочная фахита с курицей: как ее приготовить

Будьте внимательны, обжаривая мясо. Ведь его нельзя передержать на сковороде. Также курица не должна быть сырой. Потому рекомендуем при обжарке проткнуть мясо в самом толстом месте зубочисткой. Если вы увидите, как вытекает сок прозрачного цвета, значит, филе готово.

Ингредиенты

Куриное филе800 г Болгарский перец3 шт. Лук150 г Лимонный сок2 ст. л. Подсолнечное масло2 ст. л. Тмин2 ч. л. Хлопья жгучего перца1 ч. л. Соль1 ч. л. Красный перец молотый по вкусу Чесночный порошок2 ч. л.

Приготовление

В небольшой глубокой емкости соединяем красный острый перец, хлопья чили, сушеный чеснок и соль. Приправляем куриное филе с каждой стороны. Разогреваем сковороду с 1 ст. л. подсолнечного масла. Обжариваем на ней курицу на среднем нагреве с двух сторон до золотистости (приблизительно по 7–8 минут с каждой). Перекладываем мясо в емкость для остывания.Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Промываем сладкий перец. Удаляем плодоножку и семена. Нарезаем его длинной соломкой. Вливаем в чистую сковороду 1 ст. л. масла. Выкладываем в нее перец и лук. Добавляем к овощам сушеный чеснок и молотый тмин. Тщательно перемешиваем. Обжариваем сладкий перец и лук в течение 2 минут на среднем огне. Нарезаем курицу небольшими ломтиками либо соломкой. Добавляем ее к овощам. Поливаем лимонным соком. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.

Подавать фахиту следует горячей. Выложите ее на теплую пшеничную лепешку. Сверху добавьте немного соуса сальса. Получится очень пряно и аппетитно! Также рекомендуем приготовить фахиту с говядиной и свининой. Гарантируем не менее вкусный результат!