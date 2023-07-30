Фалафель в домашних условиях

Фалафель – это аппетитное и яркое блюдо вегетарианской кухни. Растительная котлета внутри отличается невероятной питательностью и полезными свойствами. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классический фалафель из нута

Классический фалафель из нута – это простое в исполнении и невероятно вкусное угощение, которое можно подавать в лаваше или с любимыми гарнирами. Подходит для постного и вегетарианского меню. Для приготовления рекомендуем использовать пошаговый рецепт из нашей подборки.

Ингредиенты –+4 порц.

Нут 250 гр.

Петрушка 1 пучок

Чеснок 3 зуб.

Лук репчатый 1 шт.

Соль 1.5 ч.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Перец кайенский молотый ½ ч.л.

Зира ½ ч.л.

Масло растительное 300 мл.

Шаги 35 мин.

Фалафель легко можно приготовить в домашних условиях. Предварительно нут замачиваем в холодной воде. Оставляем на ночь. Разбухший ингредиент перемалываем в блендере или пропускаем через мясорубку. Мелко рубим пучок петрушки. Измельчаем репчатый лук и чеснок. В кашицу из нута отправляем лук, чеснок, зелень, соль и специи. Тщательно перемешиваем массу. Дополнительно всю массу можно снова перемолоть блендером. Из заготовки лепим аккуратные шарики. Обжариваем шарики до яркого румянца в сковороде или сотейнике с большим количеством растительного масла. Дальше угощение можно положить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Классический фалафель из нута готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Фалафель из гороха в домашних условиях

Фалафель из гороха в домашних условиях порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Аппетитное угощение с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Горох – 1,5 ст.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – 1 щепотка.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 70 мл.

Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем горох и варим его на среднем огне около 40 минут.

Шаг 2. Готовый горох перекладываем на мелкое сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока. Измельчаем его и отправляем в остывший горох. Добавляем соль и специи.

Шаг 4. Заготовку перебиваем блендером до однородного состояния. Вымешиваем с мукой.

Шаг 5. Лепим из теста аккуратные шарики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 6. Обжариваем угощение до румянца со всех сторон.

Шаг 7. Фалафель из гороха в домашних условиях готов. Перед подачей угощение можно положить на бумажную салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Фалафель из чечевицы

Фалафель из чечевицы – это невероятно вкусное и сытное угощение, которое подходит для постного меню. Такой продукт можно подавать с вашими любимыми гарнирами, свежими овощами или лавашом. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Чечевица красная – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Крупа манная – 2 ст.л.

Зелень – 10 гр.

Куркума – 1 щепотка.

Карри – 1 щепотка.

Кориандр – 1 щепотка.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Майонез – 1 ст.л.

Мука – 50 гр.

Масло кукурузное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На пару часов замачиваем красную чечевицу в воде. Можно оставить на ночь.

Шаг 2. Промываем замоченную чечевицу, заливаем ее кипятком и варим до мягкости около 20-30 минут. Затем лишнюю жидкость сливаем.

Шаг 3. Мелко режем лук и жарим его на кукурузном масле до прозрачного состояния.

Шаг 4. Натираем на терке морковь и томим ее до мягкости вместе с луком около 3-5 минут.

Шаг 5. Выкладываем овощи к размягченной чечевице.

Шаг 6. Солим заготовку и дополняем специями.

Шаг 7. Добавляем измельченную зелень.

Шаг 8. Выкладываем сюда майонез.

Шаг 9. Добавляем манную крупу.

Шаг 10. Перебиваем содержимое блендером до состояния однородной кашицы.

Шаг 11. Лепим небольшие круглые котлетки, обваливаем их в муке и кладем в сковороду с кукурузным маслом. Жарим до золотистой корочки.

Шаг 12. Фалафель из чечевицы готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Фалафель из нута в лаваше

Фалафель из нута в лаваше порадует вас ярким вкусом и аппетитной подачей. Такое угощение можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Нут – 0,5 кг.

Чеснок – 6 зубчиков.

Йогурт греческий – 0,5 кг.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Паприка копленая – 1 ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Огурец свежий – 3 шт.

Помидоры – 3 шт.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Морковь по-корейски – 200 гр.

Лаваш – 5 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим соус. В чашу блендера кладем очищенный чеснок и измельчаем его.

Шаг 2. Добавляем к чесноку йогурт, соль, молотый перец, хмели-сунели и паприку.

Шаг 3. Снова все перемешиваем и убираем на 1 час в холодильник.

Шаг 4. Тонкой соломкой разделываем огурцы.

Шаг 5. Помидоры режем небольшими ломтиками.

Шаг 6. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Шаг 7. Предварительно вымоченный нут перемалываем в блендере с солью и специями. Лепим из полученной массы аккуратные шарики, которые обжариваем во фритюре.

Шаг 8. На лаваши выкладываем подготовленные овощи, морковь по-корейски и шарики фалафеля. Поливаем все это соусом.

Шаг 9. Сворачиваем заготовки.

Шаг 10. Фалафель из нута в лаваше готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Фалафель из нутовой муки

Фалафель из нутовой муки – оригинальное блюдо для вашего домашнего меню. Такое сытное угощение подойдет для обеда, ужина или яркого перекуса. Порадуйте себя и родных ароматным и ярким по вкусу продуктом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука нутовая – 250 гр.

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Сода – 1 ч.л.

Зира семена – 0,5 ч.л.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Перец кайенский – 1/3 ч.л.

Кардамон молотый – 1/5 ч.л.

Зелень – 2 ст.л.

Мука пшеничная – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Сыр плавленый сливочный – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем лук в блендере. Продавливаем к нему чеснок.

Шаг 2. Добавляем сюда соду, соль и специи из списка. Тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Присоединяем к массе сливочный плавленый сыр и измельченную зелень. Снова все перемешиваем.

Шаг 4. Просеиваем сюда нутовую муку. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.

Шаг 5. Затем просеиваем сюда пшеничную муку. Снова перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Шаг 6. Спустя 10 минут снова вымешиваем тесто и лепим из него аккуратные шарики. Выкладываем на противень с пергаментом.

Шаг 7. Выпекаем угощение около 30-45 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 8. Фалафель из нутовой муки готов. Можно подавать к столу и угощаться!

ПП фалафель без фритюра

ПП фалафель без фритюра – это невероятно вкусное и полезное угощение с невысокой калорийностью, которое не навредит вашей фигуре. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и разнообразьте привычное меню.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Нут вареный – 2 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Кунжут – 15 гр.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Нут заранее замачиваем и отвариваем.

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и рубим его мелким кубиком.

Шаг 3. Измельчаем зубчики чеснока.

Шаг 4. Мелко режем петрушку.

Шаг 5. Все подготовленные продукты выкладываем в глубокую миску. Сюда же кладем нут.

Шаг 6. Кунжут жарим на раскаленной сковороде без масла. Жарим около 1-1,5 минут.

Шаг 7. Вкладываем в общую массу кунжут.

Шаг 8. Добавляем сюда соль по вкусу.

Шаг 9. Перемалываем содержимое погружным блендером до однородной массы.

Шаг 10. Из массы лепим аккуратные небольшие шарики.

Шаг 11. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Выпекаем угощение около 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 12. ПП фалафель без фритюра готов. Угощайтесь!

Фалафель из фасоли

Фалафель из фасоли – это удивительно вкусное и сытное угощение, которое подходит для постного меню. Такой продукт можно подавать с вашими любимыми гарнирами, свежими овощами или лавашом. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

Фасоль белая – 250 гр.

Лук репчатый – 60 гр.

Чеснок – 10 гр.

Петрушка – 15 гр.

Кунжут белый – 0,5 ч.л.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Куркума – 0,5 ч.л.

Зира молотая – 0,5 ч.л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Соль – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль предварительно промываем и вымачиваем в холодной воде около 12 часов.

Шаг 2. Разбухшую фасоль отбрасываем на дуршлаг, затем промываем ее под водой.

Шаг 3. Очищаем лук и чеснок, петрушку мелко рубим ножом.

Шаг 4. Фасоль и овощи прокручиваем через мясорубку. Сюда же кладем зелень.

Шаг 5. В полученную массу добавляем разрыхлитель, соль, кунжут и специи.

Шаг 6. Тщательно вымешиваем массу.

Шаг 7. Из полученной массы лепим аккуратные небольшие шарики.

Шаг 8. Разогреваем растительное масло в сотейнике. Выкладываем сюда заготовки.

Шаг 9. Обжариваем угощение до золотистой корочки.

Шаг 10. Перекладываем румяные шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 11. Фалафель из фасоли готов. Можно угощаться!

Фалафель из маша

Фалафель из маша порадует вас нежным вкусом и аппетитной румяной корочкой. Такое угощение можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Продукт традиционно подают с лавашом, однако вы можете сочетать его с любыми гарнирами по вкусу. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Маш – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Сухари панировочные – 4 ст.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно вымачиваем маш в холодной воде 4-6 часов.

Шаг 2. Дальше маш отвариваем до полной готовности.

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем лук до мягкости.

Шаг 5. Перекладываем отарной маш в глубокую миску.

Шаг 6. Перебиваем маш блендером до получения однородной кашицы.

Шаг 7. Добавляем сюда лук и разбиваем куриное яйцо.

Шаг 8. Добавляем соль, специи и муку.

Шаг 9. Вымешиваем содержимое до однородности.

Шаг 10. Лепим из массы аккуратные шарики и обваливаем их в панировочных сухарях.

Шаг 11. Выкладываем заготовки в сковороду с растительным маслом. Жарим до румянца со всех сторон.

Шаг 12. Фалафель из маша готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Домашний фалафель на сковороде

Домашний фалафель на сковороде порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Аппетитное угощение с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным и разнообразит ваше меню. Для приготовления воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Нут – 0,5 кг.

Мука – 1 ст.л.

Сода – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Кориандр – 10 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Кинза – 20 гр.

Петрушка – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно вымачиваем нут в холодной воде до разбухания. Можно оставить ингредиент в воде на ночь.

Шаг 2. Разбухший нут соединяем в блендере с луком, чесноком и зеленью.

Шаг 3. Перемалываем продукты до получения однородной кашицы.

Шаг 4. Добавляем сюда соду, муку.

Шаг 5. Подготовим соль и специи по вкусу. Отправляем их в общую массу. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Из полученной массы лепим аккуратные небольшие шарики.

Шаг 7. Жарим заготовки во фритюре около 3-5 минут, затем выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Шаг 8. Домашний фалафель на сковороде готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Фалафель из нута в духовке

Фалафель из нута в духовке – это интересный вариант исполнения невероятно вкусного угощения, которое можно подавать в лаваше или с любимыми гарнирами. Подходит для постного и вегетарианского меню. Для приготовления рекомендуем использовать пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Нут вареный – 150 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Петрушка – по вкусу.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Специи – по вкусу.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Орехи грецкие – 50 гр.

Вода – 2 ст.л.

Семечки тыквенные – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее замачиваем и отвариваем нут.

Шаг 2. Перебиваем нут в блендере с двумя столовыми ложками воды.

Шаг 3. Замачиваем семечки и грецкие орехи в кипятке 10 минут.

Шаг 4. В чашу блендера кладем промытые семечки, орехи, очищенные овощи и зелень. Вливаем две столовые ложки растительного масла.

Шаг 5. Добавляем специи и перемалываем содержимое блендера.

Шаг 6. Соединяем полученную массу с массой из нута. Перемешиваем.

Шаг 7. Лепим из заготовки аккуратные плоские котлетки. Выкладываем их на противень с пергаментом.

Шаг 8. Выпекаем угощение около 10 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 9. Фалафель из нута в духовке готов. Можно угощаться!