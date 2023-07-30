Фалафель в домашних условиях

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Фалафель – это аппетитное и яркое блюдо вегетарианской кухни. Растительная котлета внутри отличается невероятной питательностью и полезными свойствами. Приготовить такое угощение в домашних условиях сможет каждый. Для этого используйте кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Классический фалафель из нута

Классический фалафель из нута – это простое в исполнении и невероятно вкусное угощение, которое можно подавать в лаваше или с любимыми гарнирами. Подходит для постного и вегетарианского меню. Для приготовления рекомендуем использовать пошаговый рецепт из нашей подборки.

Фалафель в домашних условиях

Ингредиенты –+4 порц.

  • Нут 250 гр.
  • Петрушка 1 пучок
  • Чеснок 3 зуб.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Соль 1.5 ч.л.
  • Перец чёрный молотый ½ ч.л.
  • Перец кайенский молотый ½ ч.л.
  • Зира ½ ч.л.
  • Масло растительное 300 мл.

Шаги 35 мин.

  1. Фалафель в домашних условиях

    Фалафель легко можно приготовить в домашних условиях. Предварительно нут замачиваем в холодной воде. Оставляем на ночь.

  2. Фалафель в домашних условиях

    Разбухший ингредиент перемалываем в блендере или пропускаем через мясорубку.

  3. Фалафель в домашних условиях

    Мелко рубим пучок петрушки.

  4. Фалафель в домашних условиях

    Измельчаем репчатый лук и чеснок.

  5. Фалафель в домашних условиях

    В кашицу из нута отправляем лук, чеснок, зелень, соль и специи.

  6. Фалафель в домашних условиях

    Тщательно перемешиваем массу.

  7. Фалафель в домашних условиях

    Дополнительно всю массу можно снова перемолоть блендером.

  8. Фалафель в домашних условиях

    Из заготовки лепим аккуратные шарики.

  9. Фалафель в домашних условиях

    Обжариваем шарики до яркого румянца в сковороде или сотейнике с большим количеством растительного масла. Дальше угощение можно положить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

  10. Фалафель в домашних условиях

    Классический фалафель из нута готов. Подавайте к столу и угощайтесь!

Фалафель из гороха в домашних условиях

Фалафель из гороха в домашних условиях порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Аппетитное угощение с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горох – 1,5 ст.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – 70 мл.
  • Мука – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем горох и варим его на среднем огне около 40 минут.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 2. Готовый горох перекладываем на мелкое сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока. Измельчаем его и отправляем в остывший горох. Добавляем соль и специи.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. Заготовку перебиваем блендером до однородного состояния. Вымешиваем с мукой.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. Лепим из теста аккуратные шарики и выкладываем их в сковороду с растительным маслом.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Обжариваем угощение до румянца со всех сторон.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Фалафель из гороха в домашних условиях готов. Перед подачей угощение можно положить на бумажную салфетку, чтобы удалить лишний жир.

Фалафель в домашних условиях

Фалафель из чечевицы

Фалафель из чечевицы – это невероятно вкусное и сытное угощение, которое подходит для постного меню. Такой продукт можно подавать с вашими любимыми гарнирами, свежими овощами или лавашом. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Чечевица красная – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Крупа манная – 2 ст.л.
  • Зелень – 10 гр.
  • Куркума – 1 щепотка.
  • Карри – 1 щепотка.
  • Кориандр – 1 щепотка.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Мука – 50 гр.
  • Масло кукурузное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На пару часов замачиваем красную чечевицу в воде. Можно оставить на ночь.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 2. Промываем замоченную чечевицу, заливаем ее кипятком и варим до мягкости около 20-30 минут. Затем лишнюю жидкость сливаем.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Мелко режем лук и жарим его на кукурузном масле до прозрачного состояния.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. Натираем на терке морковь и томим ее до мягкости вместе с луком около 3-5 минут.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. Выкладываем овощи к размягченной чечевице.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Солим заготовку и дополняем специями.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Добавляем измельченную зелень.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 8. Выкладываем сюда майонез.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 9. Добавляем манную крупу.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 10. Перебиваем содержимое блендером до состояния однородной кашицы.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 11. Лепим небольшие круглые котлетки, обваливаем их в муке и кладем в сковороду с кукурузным маслом. Жарим до золотистой корочки.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 12. Фалафель из чечевицы готов. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Фалафель в домашних условиях

Фалафель из нута в лаваше

Фалафель из нута в лаваше порадует вас ярким вкусом и аппетитной подачей. Такое угощение можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями из нашей подборки.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Нут – 0,5 кг.
  • Чеснок – 6 зубчиков.
  • Йогурт греческий – 0,5 кг.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Паприка копленая – 1 ч.л.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Огурец свежий – 3 шт.
  • Помидоры – 3 шт.
  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Морковь по-корейски – 200 гр.
  • Лаваш – 5 шт.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим соус. В чашу блендера кладем очищенный чеснок и измельчаем его.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 2. Добавляем к чесноку йогурт, соль, молотый перец, хмели-сунели и паприку.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Снова все перемешиваем и убираем на 1 час в холодильник.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. Тонкой соломкой разделываем огурцы.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. Помидоры режем небольшими ломтиками.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Мелко шинкуем белокочанную капусту.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Предварительно вымоченный нут перемалываем в блендере с солью и специями. Лепим из полученной массы аккуратные шарики, которые обжариваем во фритюре.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 8. На лаваши выкладываем подготовленные овощи, морковь по-корейски и шарики фалафеля. Поливаем все это соусом.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 9. Сворачиваем заготовки.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 10. Фалафель из нута в лаваше готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Фалафель в домашних условиях

Фалафель из нутовой муки

Фалафель из нутовой муки – оригинальное блюдо для вашего домашнего меню. Такое сытное угощение подойдет для обеда, ужина или яркого перекуса. Порадуйте себя и родных ароматным и ярким по вкусу продуктом. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Мука нутовая – 250 гр.
  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Зира семена – 0,5 ч.л.
  • Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
  • Перец кайенский – 1/3 ч.л.
  • Кардамон молотый – 1/5 ч.л.
  • Зелень – 2 ст.л.
  • Мука пшеничная – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр плавленый сливочный – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Измельчаем лук в блендере. Продавливаем к нему чеснок.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 2. Добавляем сюда соду, соль и специи из списка. Тщательно перемешиваем.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Присоединяем к массе сливочный плавленый сыр и измельченную зелень. Снова все перемешиваем.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. Просеиваем сюда нутовую муку. Перемешиваем и оставляем на 20 минут.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. Затем просеиваем сюда пшеничную муку. Снова перемешиваем и оставляем на 10 минут.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Спустя 10 минут снова вымешиваем тесто и лепим из него аккуратные шарики. Выкладываем на противень с пергаментом.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Выпекаем угощение около 30-45 минут при температуре 180 градусов.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 8. Фалафель из нутовой муки готов. Можно подавать к столу и угощаться!

Фалафель в домашних условиях

ПП фалафель без фритюра

ПП фалафель без фритюра – это невероятно вкусное и полезное угощение с невысокой калорийностью, которое не навредит вашей фигуре. Для приготовления используйте проверенный пошаговый рецепт из нашей подборки. Порадуйте себя и разнообразьте привычное меню.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Нут вареный – 2 ст.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Кунжут – 15 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Нут заранее замачиваем и отвариваем.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 2. Очищаем репчатый лук и рубим его мелким кубиком.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Измельчаем зубчики чеснока.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. Мелко режем петрушку.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. Все подготовленные продукты выкладываем в глубокую миску. Сюда же кладем нут.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Кунжут жарим на раскаленной сковороде без масла. Жарим около 1-1,5 минут.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Вкладываем в общую массу кунжут.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 8. Добавляем сюда соль по вкусу.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 9. Перемалываем содержимое погружным блендером до однородной массы.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 10. Из массы лепим аккуратные небольшие шарики.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 11. Выкладываем заготовки на противень с пергаментом. Выпекаем угощение около 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 12. ПП фалафель без фритюра готов. Угощайтесь!

Фалафель в домашних условиях

Фалафель из фасоли

Фалафель из фасоли – это удивительно вкусное и сытное угощение, которое подходит для постного меню. Такой продукт можно подавать с вашими любимыми гарнирами, свежими овощами или лавашом. Для приготовления берите на заметку проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 5

Ингредиенты:

  • Фасоль белая – 250 гр.
  • Лук репчатый – 60 гр.
  • Чеснок – 10 гр.
  • Петрушка – 15 гр.
  • Кунжут белый – 0,5 ч.л.
  • Паприка молотая – 0,5 ч.л.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Зира молотая – 0,5 ч.л.
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Соль – ¼ ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фасоль предварительно промываем и вымачиваем в холодной воде около 12 часов.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 2. Разбухшую фасоль отбрасываем на дуршлаг, затем промываем ее под водой.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Очищаем лук и чеснок, петрушку мелко рубим ножом.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. Фасоль и овощи прокручиваем через мясорубку. Сюда же кладем зелень.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. В полученную массу добавляем разрыхлитель, соль, кунжут и специи.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Тщательно вымешиваем массу.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Из полученной массы лепим аккуратные небольшие шарики.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 8. Разогреваем растительное масло в сотейнике. Выкладываем сюда заготовки.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 9. Обжариваем угощение до золотистой корочки.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 10. Перекладываем румяные шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 11. Фалафель из фасоли готов. Можно угощаться!

Фалафель в домашних условиях

Фалафель из маша

Фалафель из маша порадует вас нежным вкусом и аппетитной румяной корочкой. Такое угощение можно подавать к домашнему обеду, ужину или в качестве перекуса. Продукт традиционно подают с лавашом, однако вы можете сочетать его с любыми гарнирами по вкусу. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Маш – 150 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сухари панировочные – 4 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно вымачиваем маш в холодной воде 4-6 часов.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 2. Дальше маш отвариваем до полной готовности.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Очищаем репчатый лук и мелко рубим его ножом.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Жарим на нем лук до мягкости.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. Перекладываем отарной маш в глубокую миску.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Перебиваем маш блендером до получения однородной кашицы.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Добавляем сюда лук и разбиваем куриное яйцо.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 8. Добавляем соль, специи и муку.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 9. Вымешиваем содержимое до однородности.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 10. Лепим из массы аккуратные шарики и обваливаем их в панировочных сухарях.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 11. Выкладываем заготовки в сковороду с растительным маслом. Жарим до румянца со всех сторон.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 12. Фалафель из маша готов. Подавайте к столу и пробуйте!

Фалафель в домашних условиях

Домашний фалафель на сковороде

Домашний фалафель на сковороде порадует питательными свойствами и интересным вкусом. Аппетитное угощение с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным и разнообразит ваше меню. Для приготовления воспользуйтесь проверенным пошаговым рецептом из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Нут – 0,5 кг.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Кориандр – 10 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Кинза – 20 гр.
  • Петрушка – 20 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно вымачиваем нут в холодной воде до разбухания. Можно оставить ингредиент в воде на ночь.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 2. Разбухший нут соединяем в блендере с луком, чесноком и зеленью.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Перемалываем продукты до получения однородной кашицы.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. Добавляем сюда соду, муку.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. Подготовим соль и специи по вкусу. Отправляем их в общую массу. Тщательно перемешиваем.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Из полученной массы лепим аккуратные небольшие шарики.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Жарим заготовки во фритюре около 3-5 минут, затем выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 8. Домашний фалафель на сковороде готов. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Фалафель в домашних условиях

Фалафель из нута в духовке

Фалафель из нута в духовке – это интересный вариант исполнения невероятно вкусного угощения, которое можно подавать в лаваше или с любимыми гарнирами. Подходит для постного и вегетарианского меню. Для приготовления рекомендуем использовать пошаговый рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Нут вареный – 150 гр.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Лук репчатый – 0,5 шт.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Орехи грецкие – 50 гр.
  • Вода – 2 ст.л.
  • Семечки тыквенные – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее замачиваем и отвариваем нут.

Шаг 2. Перебиваем нут в блендере с двумя столовыми ложками воды.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 3. Замачиваем семечки и грецкие орехи в кипятке 10 минут.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 4. В чашу блендера кладем промытые семечки, орехи, очищенные овощи и зелень. Вливаем две столовые ложки растительного масла.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 5. Добавляем специи и перемалываем содержимое блендера.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 6. Соединяем полученную массу с массой из нута. Перемешиваем.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 7. Лепим из заготовки аккуратные плоские котлетки. Выкладываем их на противень с пергаментом.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 8. Выпекаем угощение около 10 минут при температуре 180 градусов.

Фалафель в домашних условиях

Шаг 9. Фалафель из нута в духовке готов. Можно угощаться!

Фалафель в домашних условиях

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